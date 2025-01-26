Местные активно делятся, как же выглядел сегодняшний закат, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Небо во Львове нарядилось в оранжевый цвет

Так, соцсети заполонили фото сегодняшнего заката небесного светила во Львове.

Закат солнца во Львове сегодня / фото из соцсетей

Скрываясь за горизонтом солнце пустило последние ярко-оранжевые лучи, создав настоящий визуальный спектакль.

Как отмечали ранее в Укргидрометцентре, зимой красное небо выглядит ярче из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света.

То есть зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги – пыль и водяной пар меньше влияют на рассеивание.

На морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также усиливает красные и оранжевые тона,

– добавляют метеорологи.

В то же время холодный воздух имеет более высокую плотность, что создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе.