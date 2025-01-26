Місцеві активно діляться, як же виглядав сьогоднішній захід сонця, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Небо у Львові вбралося у помаранчевий
Так, соцмережі заполонили фото сьогоднішнього заходу небесного світила у Львові.
Захід сонця у Львові сьогодні / фото з соцмереж
Ховаючись за горизонтом сонце пустило останні яскраво-помаранчеві промені, створивши справжній візуальний спектакль.
Як зазначали раніше в Укргідрометцентрі, взимку червоне небо виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла.
Тобто взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи – пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.
На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони,
– додають метеорологи.
Водночас холодне повітря має вищу щільність, що створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі.