Заключение на 10 лет: в Верховной Раде хотят наказывать тех, кто незаконно покинул Украину
Источник:сайт Верховной Рады
Некоторым военнообязанным мужчинам несмотря на военное положение удалось незаконно выехать из Украины. Депутаты предлагают наказывать таких "умников".
С началом военного положения военнообязанным мужчинам и подлежащим мобилизации было запрещено покидать территорию Украины. Некоторым удалось нарушить закон, за что впоследствии можно понести серьезную ответственность.
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Изменения в Уголовном кодексе
Проект изменений в Уголовный кодекс уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. За незаконное пересечение государственной границы в военное время депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.
Чиновников и пограничников, способствовавших преступлению, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией или без.
Также в проекте прописано освобождение от ответственности лиц, которые незаконно выехали из Украины, но вернулись в течение 10 дней с момента вступления закона в действие.
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