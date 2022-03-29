Заключение на 10 лет: в Верховной Раде хотят наказывать тех, кто незаконно покинул Украину

Некоторым военнообязанным мужчинам несмотря на военное положение удалось незаконно выехать из Украины. Депутаты предлагают наказывать таких "умников".

С началом военного положения военнообязанным мужчинам и подлежащим мобилизации было запрещено покидать территорию Украины. Некоторым удалось нарушить закон, за что впоследствии можно понести серьезную ответственность.

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Изменения в Уголовном кодексе

Проект изменений в Уголовный кодекс уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. За незаконное пересечение государственной границы в военное время депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Чиновников и пограничников, способствовавших преступлению, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией или без.

Также в проекте прописано освобождение от ответственности лиц, которые незаконно выехали из Украины, но вернулись в течение 10 дней с момента вступления закона в действие.

Брифинг Дениса Шмыгаля за 29 марта