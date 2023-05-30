Присутствовали на этом мероприятии украинские и зарубежные политики, ученые, а также эксперты-международники. Мероприятие также посетили ведущие представители политических структур Чеченской Республики Ичкерия и лидеры черкесских диаспор из Украины, Турции и США.

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Порабощенные народы Кавказа стремятся к свободе

По результатам конференции, лидеры северокавказских национальных движений пришли к согласию. Они договорились вынести на повестку дня вопрос о восстановлении государственности Союза Народов Северного Кавказа. Это будет обсуждаться на ІІІ Съезде народов Северного Кавказа.

В ЦСК отметили, что эту цель включили в итоговую резолюцию конференции. А еще участники приняли Обращение Государственного комитета по деоккупации ЧРИ. Его будут использовать, общаясь с парламентами и лидерами государств-членов ООН. Их будут просить признать чеченскую народную нацию, которая борется за свою независимость.

Присутствовавший на мероприятии был глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уверен в победе Украины в войне, развязанной Россией. В то же время он обратил внимание на необходимость учета интересов народов, которые были порабощены Москвой.

"Для нас так же очень важно должно быть оформление результатов этой войны в форме, полностью отвечающей стремлениям порабощенных народов России. Мы, как государство, на этапе выработки окончательного документа, закрепляющего результаты войны, должны быть одними из самых настойчивых проводников идеи поддержки права народов России на самоопределение в форме независимых государств", – отметил он.

Отметим, что слова Чубарова поддержал премьер-министр ЧРИ Ахмед Закаев. Он отметил, что если Россия будет в том же состоянии, что и до войны, то она может повторить вторжение. Не сразу, а через некоторое время.

Кстати, во время конференции отметили лидеров крымскотатарского национального движения. Наградили высшим орденом Ичкерии "Честь Нации" Мустафу Джемилева, а новым "Орденом Дружбы" – Рефата Чубарова.