Присутніми на цьому заході були українські та закордонні політики, науковці, а також експерти-міжнародники. Також захід відвідали провідні представники політичних структур Чеченської Республіки Ічкерія та лідери черкеських діаспор з України, Туреччини та США.

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Поневолені народи Кавказу прагнуть свободи

За результатами конференції, лідери північнокавказьких національних рухів дійшли згоди. Вони домовилися винести на порядок денний питання про відновлення державності Союзу Народів Північного Кавказу. Це обговорюватимуть на ІІІ З'їзді народів Північного Кавказу.

У ЦСК зауважили, що цю мету включили до підсумкової Резолюції конференції. А ще учасники ухвалили Звернення Державного комітету деокупації ЧРІ. Його використовуватимуть, спілкуючись з парламентами та лідерами держав-членів ООН. Їх прохатимуть визнати чеченську народну націю, яка бореться за свою незалежність.

Присутнім на заході був глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він впевнений у перемозі України у війні, розв'язаній Росією. Водночас він звернув увагу на необхідності врахування інтересів тих народів, які були поневолені Москвою.

"Для нас так само дуже важливим має бути оформлення результатів цієї війни у формі, що повністю відповідає прагненням поневолених народів Росії. Ми, як держава, на етапі вироблення остаточного документа, що закріплює результати війни, маємо бути одними з найбільш наполегливих провідників ідеї підтримки права народів Росії на самовизначення у формі незалежних держав", – зазначив він.

Зауважимо, що слова Чубарова підтримав прем'єр-міністр ЧРІ Ахмед Закаєв. Він зазначив, що якщо Росія буде у тому ж стані, що і до та під час війни, то вона може повторити вторгнення. Не відразу, а через певний час.

До слова, під час конференції відзначили лідерів кримськотатарського національного руху. Нагородили вищим орденом Ічкерії "Честь Нації" Мустафу Джемілєва, а новозаснованим "Орденом Дружби" – Рефата Чубарова.