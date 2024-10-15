В Украине заключенным могут разрешить выезжать из колоний в некоторых случаях. В частности, если у них умер близкий родственник или он тяжело болеет.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что правительство 15 октября одобрило проект закона О внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 года.

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При каких условиях заключенных могут выпускать

Законопроект предлагает установить, чтобы в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, что угрожает жизни больного, осужденным разрешали кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной. Выезжать могут позволить не более чем на 7 суток, не включая время, необходимый для проезда в оба конца (не более 3 суток).

Такое разрешение может действовать на осужденных, которых держат в:

исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности,

воспитательных колониях.

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток),

– рассказал Тарас Мельничук.

По его словам, также предлагают, что самостоятельно могут следовать к месту назначения и в обратном направлении те осужденные, которые:

содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания,

участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности,

воспитательных колониях.

По остальным осужденным, то расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.