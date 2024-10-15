Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що уряд 15 жовтня схвалив проєкт закону Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року.

Дивіться також Як відбувається мобілізація засуджених, що хочуть іти в ЗСУ: пояснення

За яких умов в'язнів можуть випускати

Законопроєкт пропонує встановити, щоб у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим дозволяли короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої. Виїжджати можуть дозволити не більш ніж на 7 діб, не включаючи час, необхідний для проїзду в обидва кінці (не більше 3 діб).

Такий дозвіл може діяти на засуджених, яких тримають у:

виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки,

виховних колоніях.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб),

– розповів Тарас Мельничук.

За його словами, також пропонують, що самостійно можуть прямувати до місця призначення та у зворотному напрямку ті засуджені, які:

тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання,

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки,

виховних колоніях.

Щодо решти засуджених, то витрати колонії, пов'язані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.