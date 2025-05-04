Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Читайте также Идите в адекватные подразделения, выбирайте направление, – военный призвал мужчин к мобилизации
Как военные могут вернуться после СЗЧ
Закон №13177 распространяет норму об упрощенном возвращении в ряды ВСУ также на тех, кто нарушил правила с 29 ноября 2024 года.
Важно! Закон вступит в силу только после подписания Президентом Украины.
Среди ключевых положений нового закона:
- служба не приостанавливается. Военная служба для тех, кто оставил часть или дезертировал, не прекращается во время действия военного положения;
- отмена "замораживания" службы. Отныне не применяется механизм приостановления военной службы для таких лиц, а соответствующие изменения внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе";
- без льгот и выплат. В период СВЧ или дезертирства военнослужащим не засчитывается выслуга лет и не начисляются денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. Также они и их семьи временно теряют право на льготы, гарантии и компенсации.
- возможность возвращения. Если военнослужащий добровольно прибудет в воинскую часть до 30 августа 2025 года, и выразит готовность продолжить службу, командир обязан в течение 72 часов возобновить действие контракта, возобновить службу и обеспечение;
- восстановление прав. С момента возвращения к службе возобновляется денежное обеспечение, обеспечение продовольствием и вещами, а также льготы, предусмотренные законодательством.
В ТЦК отметили, что Министерство обороны поддержало закон №13177, однако возвращение к службе не освобождает от последствий нарушения. Период отсутствия не засчитывается в выслугу и не дает права на надбавки или пенсионное обеспечение.
В случае, если военнослужащий не вернется к службе до завершения военного положения, со следующего дня его служба будет официально приостановлена.
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – то есть до 6 августа 2025 года.