Возможно, этот момент обошли бы внимание, если бы не одна важная деталь. Сам закон 5655 еще не подписан. А это значит, что "обсуждение" подзаконных актов по имплементации реформы градостроительства происходило без принятия закона. Парадокс, не правда ли?
Читайте также Не до катастрофы: лоббисты закона 5655 никак не угомонятся
Что не так с этими "слушаниями"
Своими соображениями по этому поделился Любомир Зубач, заместитель городского головы Львова по градостроительству. Он подчеркнул, что соответствующий закон еще не подписали, а значит – он не вступил в силу. Итак, заключается логичный вопрос: как можно обсуждать подзаконные акты к нему?
У заместителя городского головы возникло предположение, что лоббисты этого закона выдают желаемое за действительное. И что этими "слушаниями" они стремятся, "чтобы все, кто против 5655, смирились".
Знаете, это мне напоминает историю с откровенно плохой песней, которую хотят сделать хитом. Ее крутят на всех радио или ТВ, пока ты такой: "Да не такая уж та песня и плохая". А через какое-то время начинаешь ее и вообще подпевать. Наверное, именно на это и расчет,
– предположил Зубач.
15 августа провели так называемые "слушания" подзаконных актов / Фото Любомир Зубач
Он обратился к авторам закона и его лоббистам. По словам Зубача, соответствующий градостроительный закон "настолько плох и вреден для страны, что "хита" из него не выйдет".
Что происходило на так называемых "слушаниях" по закону 5655
Любомир Зубач также пролил свет на происходящее. Сама дискуссия началась и дополнялась обвинениями в сторону местного самоуправления. Заместитель городского головы добавил, что ее разбавляли манипуляциями авторов, а также "откровенной чушью от нанятых "независимых" юристов".
Представляете уровень коммуникационного мастерства апологетов 5655: вы организуете обсуждение с общинами и по каждому случаю обвиняете их во всех смертных грехах? Тогда зачем приглашали? Ради "птички"?
– спросил он.
"Слушания" состоялись, хотя закон не приняли / Фото Любомира Зубача
Зубач ярко подбирал эпитеты, чтобы объяснить, что же происходит. По его словам, "это некие сектантские методы". Ведь поначалу авторы закона "уверуют в какие-то псевдоидеи". После этого они закрываются в собственном пузыре и игнорируют всех вокруг.
Что делать тем, кто против этого закона? Зубач отметил, что они либо должны "смиренно склонить головы и стать адептами светлой идеи". Если же нет, то их будут считать врагами и коррупционерами.
Закон 5655 опасен и нежелателен
- Любомир Зубач подчеркнул, что этот закон о тотальной централизации полномочий. А хуже всего то, что он об "откровенном лоббизме больших олигархов-застройщиков".
- Кроме того, его принятие может оказаться препятствием на пути к Евросоюзу. В июне Зеленского Европарламент призвал не принимать этот закон Елены Шуляк.
- Законопроект вызвал волну возмущения не только у общественности, но и среди архитекторов и городских председателей. А все потому, что он предполагает, что застройщик может самостоятельно выбирать, кто будет контролировать процесс застройки. Причем это может быть частный орган, на который государство или местное самоуправление не будут иметь влияния.
- Таким образом, нивелируется контроль городов над строительством. Более того, будет фактически легализованная самовольная застройка.