Возможно, этот момент обошли бы внимание, если бы не одна важная деталь. Сам закон 5655 еще не подписан. А это значит, что "обсуждение" подзаконных актов по имплементации реформы градостроительства происходило без принятия закона. Парадокс, не правда ли?

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Что не так с этими "слушаниями"

Своими соображениями по этому поделился Любомир Зубач, заместитель городского головы Львова по градостроительству. Он подчеркнул, что соответствующий закон еще не подписали, а значит – он не вступил в силу. Итак, заключается логичный вопрос: как можно обсуждать подзаконные акты к нему?

У заместителя городского головы возникло предположение, что лоббисты этого закона выдают желаемое за действительное. И что этими "слушаниями" они стремятся, "чтобы все, кто против 5655, смирились".

Знаете, это мне напоминает историю с откровенно плохой песней, которую хотят сделать хитом. Ее крутят на всех радио или ТВ, пока ты такой: "Да не такая уж та песня и плохая". А через какое-то время начинаешь ее и вообще подпевать. Наверное, именно на это и расчет,

– предположил Зубач.



15 августа провели так называемые "слушания" подзаконных актов / Фото Любомир Зубач

Он обратился к авторам закона и его лоббистам. По словам Зубача, соответствующий градостроительный закон "настолько плох и вреден для страны, что "хита" из него не выйдет".

Что происходило на так называемых "слушаниях" по закону 5655

Любомир Зубач также пролил свет на происходящее. Сама дискуссия началась и дополнялась обвинениями в сторону местного самоуправления. Заместитель городского головы добавил, что ее разбавляли манипуляциями авторов, а также "откровенной чушью от нанятых "независимых" юристов".

Представляете уровень коммуникационного мастерства апологетов 5655: вы организуете обсуждение с общинами и по каждому случаю обвиняете их во всех смертных грехах? Тогда зачем приглашали? Ради "птички"?

– спросил он.



"Слушания" состоялись, хотя закон не приняли / Фото Любомира Зубача

Зубач ярко подбирал эпитеты, чтобы объяснить, что же происходит. По его словам, "это некие сектантские методы". Ведь поначалу авторы закона "уверуют в какие-то псевдоидеи". После этого они закрываются в собственном пузыре и игнорируют всех вокруг.

Что делать тем, кто против этого закона? Зубач отметил, что они либо должны "смиренно склонить головы и стать адептами светлой идеи". Если же нет, то их будут считать врагами и коррупционерами.

Закон 5655 опасен и нежелателен