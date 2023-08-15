Можливо, цей момент оминули б увагою, якби не одна важливе деталь. Сам закон 5655 ще не підписаний. А це означає, що "обговорення" підзаконних актів щодо імплементації реформи містобудування відбувалося без ухвалення самого закону. Парадокс, чи не так?

Читайте також Не до катастрофи: лобісти закону 5655 ніяк не вгомоняться

Що не так з цими "слуханнями"

Своїми міркуваннями щодо цього поділився Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування. Він наголосив, що відповідний закон ще не підписали, а отже – він не набув чинності. Тож полягає логічне питання: як можна обговорювати підзаконні акти до нього?

У заступника міського голови виникло припущення, що лобісти цього закону видають бажане за дійсне. І що цими "слуханнями" вони прагнуть, "щоб всі, хто проти 5655, змирилися".

Знаєте, це мені нагадує історію з відверто поганою піснею, яку хочуть зробити хітом. Її крутять на всіх радіо чи ТБ, аж поки ти такий: "Та не така вже та пісня й погана". А за якийсь час починаєш її і взагалі підспівувати. Мабуть, саме на це й розрахунок,

– припустив Зубач.



15 серпня провели так звані "слухання" підзаконних актів / Фото Любомир Зубач

Він звернувся до авторів закону та його лобістів. За словами Зубача, відповідний містобудівний закон "настільки поганий і шкідливий для країни, що "хіта" з нього не вийде".

Що відбувалося на так званих "слуханнях" по закону 5655

Любомир Зубач також пролив світло на те, що ж відбувалося. Сама дискусія розпочалася та доповнювалася звинуваченнями у бік місцевого самоврядування. Заступник міського голови додав, що її розбавляли маніпуляціями авторів, а також "відвертими нісенітницями найнятих "незалежних" юристів".

Уявляєте рівень комунікаційної майстерності апологетів 5655: ви організовуєте обговорення з громадами і за кожної нагоди їх звинувачуєте у всіх смертних гріхах? Тоді навіщо запрошували? Задля "пташки"?

– спитав він.



"Слухання" відбулися, хоч закон не ухвалили / Фото Любомира Зубача

Зубач яскраво підбирав епітети, щоб пояснити, що ж насправді відбувається. За його словами, "це якісь сектантські методи". Адже спочатку автори закону "увірують у якісь псевдоідею". Після цього вони закриваються у власній бульбашці та ігнорують всіх навколо.

Що робити тим, хто проти цього закону? Зубач зауважив, що вони або повинні "покірно схилити голови та стати адептами світлої ідеї". Якщо ж ні, то їх вважатимуть ворогами та корупціонерами.

Закон 5655 небезпечний і небажаний