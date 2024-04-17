Картельный сговор или все же нет: имеет ли правительство право на сенсационный закон-эксперимент 5655

Недавно стало известно о том, что на рассмотрение правительства снова могут вынести скандальное постановление-клон градостроительной "реформы" 5655. Сейчас выяснилось, что это не пустые разговоры, поскольку его действительно готовят к заседанию.

Общественной инициативе "Голка" удалось получить документ, который датирован 5 апреля и он документально подтверждает, что постановление-клон действительно готовят к заседанию правительства.

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Нормы проекта "эксперимента" прямо противоречат положениям законов

После разоблачения первой попытки Мининфраструктуры поспешно обнародовало отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта "О реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительной деятельности", который упоминается в протоколе.

Протокол заседания Правительственного комитета от 5 апреля / Фото "Голка"

Министерство получило огромное количество замечаний, что нормы проекта "эксперимента" прямо противоречат положениям законов. Только организация "Голка" направила замечания объемом более 90 страниц. И это только то, что касается культурного наследия. Их, конечно же не учли, как и большинство замечаний народного депутата Анны Бондарь ("Слуга народа"). Известно, что она возглавляет рабочую группу, что нарабатывает Градостроительный кодекс.

На откровенный лоббизм застройщиков не может повлиять ни предупреждение Европарламента, ни отчет Еврокомиссии, ни документ Королевского института Chatham House. Последний, кстати, в правительственном постановлении-клоне 5655 видит риск возникновения строительного картеля.

Документ Chatham House, в котором говорится о том, что в результате несовершенного регулирования могут возникнуть строительные картели / Скриншот "Голка"

Что такое картель и в чем заключается его опасность

Как объясняет "Голка", картельный сговор возникает в тот момент, когда крупные игроки из одного сектора объединяются и делают все для того, чтобы создать выгодные для себя условия. Известно, что они запрещены европейским законодательством. А именно Договором о функционировании европейского союза.

Антимонопольный комитет Украины неоднократно отмечал, что картели сильно влияют на снижение благосостояния общества. Конечно, что когда кто-то пытается препятствовать этим планам – на него начинают давить.

Институт гражданского общества, который потерял финансирование одного из своих проектов, уже заявил, что видит в этом проявление неформального давления со стороны Мининфраструктуры. Так же в СМИ зафиксированы факты цензуры, когда речь идет о градостроительной "реформе".

Организация отмечает, что возникает вполне логичный вопрос: а почему при наличии позиции Европарламента, Еврокомиссии и Chatham House Мининфраструктуры не учел замечания общественного сектора и нардепа?

Где заканчивается у правительства "право на эксперимент"

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков решил идти через правительственное постановление, чтобы ввести правила игры, которые не согласился подписывать президент Владимир Зеленский, поскольку в таком случае подпись гаранта Конституции не нужна.

Такие дерзкие действия оправдывают правом правительства проводить "эксперименты". Это право действительно было гарантировано законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды".

Фрагмент отчета о результатах проведения общественного обсуждения / Фото "Голка"

Однако эта норма появилась не просто так. Когда эту законодательную инициативу готовили к рассмотрению еще в 2018 году, то на старте не было речи ни о каком эксперименте. Более того, об этом речь не шла даже во втором чтении. Эту норму внес с голоса как "технико-юридическую правку" тогдашний председатель член Комитета по вопросам экологической политики Павел Дзюблик.

Наделение Правительства правом по своему усмотрению проводить эксперименты над Украиной, отнюдь не является такой правкой в закон о природно-заповедном фонде. То есть, пользуясь невнимательностью народных избранников, с нарушением регламента в закон протянули норму, которой там в принципе не могло быть.

Фрагмент стенограммы заседания Верховной Рады за 2018 год (рассмотрении проекта № 4551) / Фото "Голка"

Тогда Рада проголосовала за правку о полномочиях правительства на "принятие решения" (в единственном числе) и по "экологическому государственному управлению". Впрочем, в подписанном Петром Порошенко и обнародованном тексте закона уже идет речь о "принятии решений" (во множественном числе), а "экологическое государственное управление" превратилось в отдельно "экологию" и "государственное управление".

Вследствие подобного изменения текста закона, Кабмин получил возможность во время проведения эксперимента принимать неограниченное количество решений по широкому кругу вопросов, хотя Верховная Рада за это даже не голосовала.

Текст Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды" в официальной базе законодательства / Фото "Голка"

Право Кабмина до сих пор не является неограниченным

Кабмин может принимать неограниченное количество решений в различных сферах, но по эксперименту (в единственном числе), срок которого не превышает двух лет. Это означает, что Правительство получило право только один раз провести очень широкий эксперимент, и этот эксперимент не может длиться более двух лет.

Первое решение в рамках эксперимента, что находит в базе законодательства – распоряжение 2019 года "О введении экспериментального проекта по повышению эффективности управленческих процессов в Секретариате Кабинета Министров Украины".

С этого распоряжения начался отсчет установленного Законом 2362-VIII максимально возможного срока эксперимента в два года, в течение которых Кабмин мог неограниченное количество раз принимать новые решения в рамках его реализации. И в октябре 2021 года этот срок истек.

Решение Кабмина, с которого началась реализация эксперимента, разрешенного Законом 2362-VIII / Фото "Голка"

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что правительство давно использовало свою одноразовую возможность и больше не имеет права начинать "экспериментальные проекты" со ссылкой на ту же норму закона. То есть речь идет о неком законотворческом мошенничестве со стороны Мининфраструктуры.

Министерство путем обмана и злоупотребления доверием пытается протянуть проект своего "эксперимента", ссылаясь на норму закона, что уже не предоставляет Правительству полномочий на принятие подобных решений.

Второй "аргумент" Кабмина

Мининфраструктуры убеждает, что Кабмин имеет право проводить эксперименты, противоречащие законам, потому что нормы об эксперименте в законе 2362-VIII не содержат запрета так делать. Этот аргумент имеет вторичное значение, потому что Кабмин вообще не имеет права эти эксперименты проводить. Но он очень показателен в аспекте демонстрации отношения чиновников к Конституции Украины.

Здесь вице-премьер Александр Кубраков со своими подчиненными оправдывают свои действия так, как будто занимаются не управлением государства, а только политикой или бизнесом, где статьями 15 и 42 Конституции действительно разрешено все, что не запрещено законом.

Обоснование Министерства прямо противоречит положениям статьи 19 Конституции, согласно которой органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Простыми словами, им запрещено все, что прямо не разрешено.

Нормы Закона 2362-VIII не содержат указания, что при проведении эксперимента Кабмин имел право устанавливать регулирование, противоречащее законам, поэтому и Кабмин имел право утверждать эксперимент только в случае, если он не противоречит действующим законам.

Детализированный перечень нарушений требований Конституции Украины, международных обязательств, ратифицированных Верховной Радой, и законов слишком длинный, поэтому стоит упомянуть основные:

порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

порядок реализации экспериментального проекта по разработке, согласования и проведения экспертизы проектной документации на строительство;

порядок реализации экспериментального проекта по приобретению права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов;

порядок реализации экспериментального проекта по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля.

А как насчет рисков

"Экспериментаторы" должны понимать, что правительство может принимать нормативные акты только в тех пределах, которые позволяет закон. Иначе этот документ можно будет обжаловать в суде. И такие случаи уже были, когда постановления правительства отменяли в судебном порядке. Судебная волокита может забрать определенное время.

Не лишним будет напомнить, что Президент Украины, в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции, останавливает действие актов Кабмина по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный Суд относительно их конституционности.