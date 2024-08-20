Ведь изменения были внесены в закон об использовании оружия гражданскими, но гражданские трофейное оружие не находят. В эфире 24 Канала адвокат, юрист Украинской ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец объяснил нюансы изменений в закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Важно Рада приняла закон о декларировании огнестрельного оружия гражданскими, – нардеп

Что не так с законом

Фактически в Украине до сих пор нет закона об оружии, который бы определял физические параметры огнестрельного оружия, которое разрешено и запрещено в обращении. Изменения, которые депутаты на скорую руку набросали в не тот закон, в определенной степени даже усложнили ситуацию.

Кардинально для граждан ничего не изменится. Этим законом МВД якобы немного расширило себе полномочия, но проблему с так называемым найденным оружием, не решило,

– сказал юрист Украинской ассоциации владельцев оружия.

Трофейное оружие – это то, которое согласно законам и обычаям войны Гаагской конвенции, приобретается в результате боевых действий. Несмотря на то, каким образом человек присоединился к войску, он является стороной, воюющей.

Вопрос трофейного оружия для военных, к сожалению, никак не решен. Ведь военные до сих пор не могут легализовать такое оружие. Согласно приказу министерства обороны, трофейное оружие является собственностью государства.

Для меня это выглядит как замыливание глаз,

– отметил Коломиец.

МВД имеет очень опосредованное отношение к вопросу трофейного оружия. Исключительно в тех случаях, когда трофейное оружие получают бойцы пограничной службы или Национальной гвардии. Остальное должно регулироваться на уровне или приказов Министерства обороны, или уставов Вооруженных Сил, которые принимаются Верховной Радой.