Закон о доступном жилье для украинцев начал действовать: что он предусматривает

В Украине по состоянию на 27 мая вступил в силу закон о доступном жилье для украинцев. Верховная Рада одобрила его во время заседания 29 апреля.

Закон предусматривает появление в Украине нового ведомства – ЧАО "Укрфинжилье". Министерство финансов будет владеть 100% его акций.

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В документе говорится, что цель "Укрфинжилье" – "обеспечить функционирование рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение кредитов, обеспечение украинцев жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности".

По данным Министерства финансов, по состоянию на 2021 год только на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей. Из них более 100 тысяч – семьи государственных служащих. Кроме того, в поддержке со стороны государства нуждаются примерно 1,5 миллиона переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса.

Документ также содержит ряд дополнений. В частности, в Бюджет-2021 вносятся изменения – увеличение предельного размера государственного долга на 20 миллиардов гривен.

Министерство финансов на эту сумму выпустит облигации внутреннего государственного займа. Впоследствии на них в госсобственность приобретут акции допэмиссии "Укрфинжилья".

В кампании также примет участие Государственное ипотечное учреждение.