В Одессе мужчина набросился на продавца из-за украинского языка – возмутительное видео

В Украине действует закон, согласно которому сфера обслуживания должна быть на украинском языке. Но, похоже, не всем об этом известно.

С начала полномасштабного вторжения некоторые заняли принципиальную позицию и перешли на украинский. Но остались и те, кто пользуется русским и дальше.

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Случай в Одессе

Очередной конфликтный случай из-за языка произошел в Одессе. Мужчина нагрубил продавцу в магазине за то, что тот обслуживал его на украинском.

При этом клиент представился военным. Начал возмущаться, что пришел проплатить счет, а его обслуживают по-украински. На что продавец сказал, что так и должно быть, потому что он в Украине. А тот заявил, что не в Украине, а в Одессе. Спросил у продавца, откуда тот. Оказалось, что он из Херсона и настаивал на своем – будет говорить только на украинском.

В Одессе клиент требовал, чтобы с ним говорили по-русски: смотрите видео

Стоит отметить, что мужчине никто не запрещал говорить по-русски. Он требовал, чтобы его на русском обслуживали. И это в украинском магазине, где язык сферы услуг должен быть государственным по закону.

По-украински заговорили даже звезды

Многие звезды после вторжения России начали говорить на украинском языке, чего раньше не было, или же случалось крайне редко. В частности, клипмейкер Алан Бадоев. Мужчина родом из Северной Осетии, но почти всю жизнь прожил в Украине. Недавно он перешел на украинский в своем инстаграме. Но в интервью говорит по-русски, чтобы его больше людей услышало не только в России, но и в других русскоязычных странах.

Блогер Алексей Дурнев также перешел на украинский. Он обращался к русскоязычным, постепенно переходящим на украинский язык. Блогер отмечал, что не стоит бояться ошибок, со временем они исчезнут.

А телеведущий и актер Юрий Горбунов делился историями о том, как его друзьям украинский язык помог выжить в оккупации в Ирпене и передовой. Оккупанты пришли "освобождать русскоязычное население", они ненавидят Украину, наш язык и культуру. Горбунов подчеркнул, что сейчас как никогда важно навсегда выбросить из жизни все то, что связывает нас с врагом.

Пока в Одессе некоторые хотят говорить по-украински, оккупанты атакуют город ракетами: смотрите видео