Об этом 24 каналу рассказала заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она напомнила, что законопроект о медиа подали в парламент еще в 2019 году.

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27 июля нардепы "Слуги народа" представили новую редакцию этого законопроекта.

Когда примут закон о медиа

По словам Кравчук, очень важно, чтобы парламент не откладывал этот закон в долгий ящик.

У нас есть четкие критерии. В августе желательно за него проголосовать в первом чтении. А уже в начале осени закон должен быть принят в целом,

– сказала нардеп.

Она подчеркнула, что важно, чтобы Президент успел подписать закон о медиа до 1 декабря. Ведь после этого начнется проверка выполнения Украиной рекомендаций Евросоюза.

Мы должны показать Еврокомиссии, что двигаемся согласно их политическим требованиям для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС,

– добавила Кравчук.

Почему закон важен

По словам народной депутатки, сейчас очень важно принять закон о медиа, ведь это позволит имплементировать европейское законодательство и приблизить медийный рынок Украины к европейским стандартам.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" подчеркнула, что есть 2 ключевых момента, на которых настаивает ЕС.

Нужно уменьшить или сделать невозможным частное влияние на медиа в Украине . Кравчук отметила, что СМИ не должны быть политическим инструментом и работать исключительно в интересах. А граждане должны иметь право на сбалансированную информацию.

. Кравчук отметила, что СМИ не должны быть политическим инструментом и работать исключительно в интересах. А граждане должны иметь право на сбалансированную информацию. Необходимо закрепить полномочия и независимость регулятора, работающего с медиа. Национальный совет по телевидению и радиовещанию должен иметь действенные рычаги влияния, чтобы реагировать на нарушение закона.

Критерии для украинских медиа

Народный депутат рассказала, что украинское законодательство, регулирующее деятельность медийного рынка в Украине, очень устаревшее.

Он писался еще в 90-х годах, когда не было интернета. А сейчас у нас есть огромный рынок онлайн-медиа, который не может быть серой зоной,

– сказала она.

По словам Кравчук, украинскую сферу медиа нужно реформировать таким образом, чтобы она отвечала 2 критериям.

СМИ должны иметь прозрачную форму собственности. Это позволит не только ограничить политическое влияние, но и своевременно отреагировать на нарушение закона. Ведь, по словам представительницы "Слуги народа", например, можно будет определить, есть ли среди владельцев СМИ россияне.

СМИ должны иметь прозрачную финансовую отчетность.

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