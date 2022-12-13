Украина шла к этому 10 лет: Рада приняла закон о медиа, необходимый для вступления в ЕС

Верховная Рада приняла закон о СМИ. Это один из важных законов, необходимый Украине для вступления в ЕС.

Закон о СМИ поддержали 299 нардепов. Это исторический момент. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что в этот закон Украина направлялась 10 лет.

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Что изменит закон о медиа в Украине

Он заменит 6 устаревших законов, регулировавших сферу медиа с 90-х годов. Также появится отдельный важный параграф, посвященный борьбе с российской пропагандой.

Закон, в частности, устанавливает прозрачные правила для медиа, работающих в разных областях – как онлайн, так и офлайн. Впервые устанавливается сорегулирование с Нацсоветом. И отдельно – 9 параграф, посвященный борьбе с российской пропагандой,

– сказал Ткаченко.

При этом следует отметить, что Институт массовой информации беспокоят некоторые пункты. К примеру, есть риски зависимости Нацсовета от власти.

Главное из законопроекта:

Документ будет регулировать онлайн-медиа, которые по действующему законодательству не имели особого статуса. Теперь онлайн-медиа можно считать СМИ, которые регулярно распространяют информацию с помощью интернета на собственном вебсайте. Но это не касается медиа, отнесенных к аудиовизуальным медиа.

Национальный совет по теле- и радиовещанию получит больше полномочий. В частности, он будет регулировать и деятельность онлайн-медиа и будет иметь полномочия налагать наказание. Половину членов регулятора назначает президент, вторую половину – Верховная Рада.

При этом существуют важные изменения, связанные с цензурированием. К примеру, запрещается распространять российскую пропаганду, унижающую или унижающую украинский язык информацию, информацию, которая отрицает или оправдывает преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов в Украине, пропаганду наркотических и психотропных веществ и т.д.

Также урегулирован статус канала "Рада". Он становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний Парламента. Однако во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал будет излагать записи в день проведения пленарного заседания.

К слову, в этот же день, 13 декабря, Верховная Рада приняла скандальный законопроект о реформе градостроительства. Против него выступали украинские мэры, главы сельских и поселковых советов и архитекторы, требуя внести поправки. Однако к ним не прислушались.