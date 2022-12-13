Закон про медіа підтримали 299 нардепів. Це історичний момент. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зауважив, що до цього закону Україна прямувала 10 років.

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Що змінить закон про медіа в Україні

Він замінить 6 застарілих законів, які регулювали сферу медіа з 90-х років. Також з'явиться окремий важливий параграф, присвячений боротьбі з російською пропагандою.

Закон, зокрема, встановлює прозорі правила для медіа, які працюють в різних сферах – як онлайн, так і офлайн. Вперше встановлюється співрегулювання з Нацрадою. І окремо – 9 параграф, присвячений боротьбі з російською пропагандою,

– сказав Ткаченко.

При цьому варто зауважити, що Інститут масової інформації непокоять деякі пункти. До прикладу те, що є ризики залежності Нацради від влади.

Головне з законопроєкту:

Документ буде регулювати онлайн-медіа, які за чинного законодавства не мали окремого статусу. Тепер онлайн-медіа вважатимуться ЗМІ, які регулярно поширюють інформацію за допомогою інтернету на власному вебсайті. Але це не стосуватиметься медіа, які віднесені до аудіовізуальних медіа.

Національна рада з питань теле- та радіомовлення отримає більше повноважень. Зокрема вона регулюватиме й діяльність онлайн-медіа та матиме повноваження накладати покарання. Половину членів регулятора призначає президент, другу половину – Верховна Рада.

При цьому є важливі зміни, пов'язані з цензуруванням. До прикладу, забороняється поширювати російську пропаганду, інформацію, яка принижує чи зневажає українську мову, інформацію, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років в Україні, пропаганду наркотичних та психотропних речовин тощо.

Також врегульовано статус каналу "Рада". Він стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту. Проте у час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій, канал викладатиме записи у день проведення пленарного засідання.

До слова, цього ж дня, 13 грудня, Верховна Рада прийняла скандальний законопроєкт про реформу містобудування. Проти нього виступали українські мери, голови сільських та селищних рад і архітектори, вимагаючи внести поправки. Проте до них не дослухались.