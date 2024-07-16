Это 24 Каналу заметил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его мнению, закон о мобилизации является неполноценным.

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"Я считаю, что этот закон является еще неполноценным, учитывая комплекс мероприятий относительно мобилизации. Это лишь один шаг, небольшая часть из этого комплекса. Однако то, что он есть, то, что это произошло – это уже хорошо", – считает он.

Не стоит останавливаться на одном законе

Максим Жорин отметил, что с принятием закона о мобилизации появилось больше людей, которые изъявили желание вступить в ряды Третьей штурмовой бригады. Граждане приняли взвешенное решение не ждать, а самим пойти и выбрать, чем можно быть полезными.

Безусловно, мы не должны останавливаться исключительно на этом законе. Должны понимать, что это достаточно сложный вопрос, который в себя вбирает огромное количество составляющих. Это и информационная работа с населением, мотивационная работа, работа с подготовкой, с репутацией войска и отдельных подразделений, работа в учебных центрах, работа со страхами людей,

– подчеркнул майор ВСУ.

В частности, по словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, в этом комплексе работ должно быть наказание для тех, кто сознательно забывает о том, что имеет определенные обязанности. Каждый должен готовиться к войне.

"В армии место есть. Готовиться я посоветовал бы абсолютно всем. На сегодня это не касается возраста, пола, профессии, всего остального. Просто я считаю, что когда живешь в реалиях войны, то должен и готовиться к этим реалиям", – отметил Жорин.