"Позор и отставка", Кротевич устроил жесткий разнос руководству НАБУ

Богдан Кротевич жестко раскритиковал новый закон о НАБУ и САП, а также разнес руководство антикоррупционного бюро. Он назвал чиновников подонками и заявил, что из-за них трудно защищать саму идею независимой антикоррупционной структуры.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение подполковника Богдана "Тавра" Кротевича, бывшего начальника штаба 12 бригады НГУ "Азов".

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Кротевич разгромил руководство НАБУ из-за нового закона

Богдан Кротевич жестко раскритиковал закон о подчинении НАБУ и САП, принятый Радой. Он назвал документ позорным и отметил, что борьба за независимость антикоррупционных органов не должна оправдывать действия их нынешнего руководства.

Так вот, под***ки г***мые, именно из-за вашей коррупционности и гниль, сейчас так трудно защищать эту структуру и институт которая должна была работать правильно,

– заявил Кротевич в заметке.

Он раскритиковал публичные "благодарности" и пиар в соцсетях со стороны представителей НАБУ. По словам Кротевича, руководство должно покинуть должности с позором – независимо от дальнейшей судьбы закона.

И даже если закон отменят – все руководство НАБУ должно свалить с позором. Как и руководство ГБР, кстати,

– подчеркнул военный.

К слову, Владимир Зеленский собрал руководителей ключевых правоохранительных и антикоррупционных органов для совместной работы против российских угроз и укрепления государства.

Участники встречи договорились о разработке конкретного плана действий для преодоления противоречий в системе и повышения эффективности борьбы с коррупцией.