Подробнее о них в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал директор НАБУ Семен Кривонос. По его словам, эти изменения не ставят под сомнение независимость НАБУ и САП.

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Какие изменения будут в новом законе о НАБУ и САП

Верховная Рада 31 августа приняла закон Владимира Зеленского, который возвращает полномочия НАБУ и САП. Кроме того, он усиливает международное сотрудничество и вводит новые ограничения.

Там есть изменения, касающиеся отдельного назначения прокуроров, но это не касается прокуроров САП. Изменена процедура назначения прокуроров, которые находятся под юрисдикцией Офиса Генпрокурора, а также процедура их увольнения в связи с сокращением должностей,

– отметил Семен Кривонос.

Есть также другие изменения в новопринятом законе №13533. В частности, говорится о расширении прав Генерального прокурора в отношении других органов досудебного расследования и прокуратур, не касающихся НАБУ и САП.

Кривонос разъяснил, что процессуальную независимость НАБУ и САП вернули в полном объеме. Но были и вопросы в законопроекте, которые касались других правоохранительных органов.

"Вторым блоком предусмотрено раз в два года проведение полиграфического исследования работникам НАБУ, которые имеют доступ к гостайне, на предмет связей с государством-агрессором. Хочу подчеркнуть, что этот полиграф будет проводить наше подразделение внутреннего контроля. То есть это будет делать не СБУ, а работники НАБУ по методологии, которая будет согласована с СБУ", – объяснил директор НАБУ.

В этой плоскости Национальное бюро расследований и Специализированная антикоррупционная прокуратура не видят угрозы собственной независимости. К слову, прохождения полиграфа касается не только НАБУ и САП, но и других правоохранительных органов.