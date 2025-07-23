Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что сам закон о НАБУ и САП был инициативой депутатов. А то, что Зеленский подаст новый законопроект – это логичный и правильный шаг, учитывая возмущение общества.

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Закон о НАБУ и САП изменится?

Как отметил Чаленко, украинцы призвали Зеленского наложить вето на нынешний закон. Но этого не произошло. В конце концов там таки учли реакцию общества и выражают готовность усилить независимость антикоррупционных органов.

По его мнению, целью нынешнего закона о НАБУ и САП могло быть повышение эффективности антикоррупционной вертикали. Этого значительно легче достичь, если иметь возможность контролировать процессы.

Были комментарии, что отдельные дела там чуть ли не годами лежат. Но я не считаю достойным то, что произошло вчера. В конце концов Зеленский собрал руководителей силовых и антикоррупционных органов. Это свидетельствует, что мы можем вернуться на правильные рельсы и дает серьезный сигнал партнерам, что мы слышим их,

– отметил Чаленко.

Добавим, украинцы возмутились из-за нового закона о НАБУ и САП, который приняли в "турборежиме" 22 июля. Он фактически уничтожает независимость обеих структур, потому что они будут подчиняться генеральному прокурору и т.д. Многие говорили о возвращении Украины к 2013 году.

Люди вышли на протесты, которые продолжились и 23 июля. В конце концов президент Владимир Зеленский заявил, что предложит Раде альтернативный законопроект, который усилит независимость антикоррупционных органов.