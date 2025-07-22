Он сможет истребовать дела, знакомиться с материалами, определять подследственность, в частности поручать расследование другим правоохранительным органам. Об этом в антикоррупционных органах рассказали на брифинге во вторник, 22 июля, сообщает 24 Канал.

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Как изменится деятельность НАБУ и САП?

Руководитель САП Александр Клименко рассказал о двух основных элементах независимости антикоррупционных органов, которые нарушает законопроект:

отсутствие какого-либо политического влияния – Генпрокурор не имел возможности вмешиваться в расследование НАБУ и САП;

исключительная подследственность – другие органы не имели права расследовать дела НАБУ и САП.

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что там поддерживают "самоочищение системы", если подтвердится сотрудничество детектива с российскими спецслужбами, однако это "не повод уничтожать антикоррупционную структуру".

В официальном заявлении НАБУ и САП отметили, что законопроект может разрушить антикоррупционную инфраструктуру Украины, выстроенную еще с 2015 года. Руководитель САП станет номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

Документ предусматривает, что Генпрокурор:

получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

решает о вхождении руководителя САП в группу прокуроров.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 12414, его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Сейчас документ передан на подпись Владимиру Зеленскому.