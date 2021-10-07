Там наконец завершили обсуждать правки. Об этом в эфире 24 каналу сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

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По ее словам, комитет решил принять все правки. Соответствующий законопроект уже должен быть в Верховной Раде.

После обработки секретариатом, я ожидаю его на следующей сессионной неделе,

– сказала Мошенец.

Она объяснила, по решению комитета законопроект готов к рассмотрению во втором чтении. Чем скорее, как сказала нардепка, начнет работать конкурсная комиссия, тем быстрее появится новый директор Национального антикоррупционного бюро расследований.

Напомним! У Артема Сытника в апреле 2022 года истекает срок полномочий. В то же время он не сможет баллотироваться на второй срок.

Для того, чтобы не было коллапса в антикоррупционной системе, должны уже сейчас (после принятия законопроекта, подписания и когда он станет законом) стартовать, чтобы новый директор НАБУ, по крайней мере, потенциально уже имел возможность принять участие в конкурсе. Елена Мошенец Народный депутат от "Слуги народа"

Изменения в законе о НАБУ

Украина выполнила почти все условия Международного валютного фонда. Осталось только принять изменения в закон о НАБУ и Нацбанк.

Рада 21 мая приняла за основу законопроект об изменении статуса НАБУ, согласно которому правительство сможет назначить нового главу юстиции.

Документ может укрепить независимость НАБУ, но он все равно имеет недостатки.

"Слуга" Мошенец прокомментировала закон о НАБУ: смотрите видео