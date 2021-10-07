Там наконец завершили обсуждать правки. Об этом в эфире 24 каналу сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.
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По ее словам, комитет решил принять все правки. Соответствующий законопроект уже должен быть в Верховной Раде.
После обработки секретариатом, я ожидаю его на следующей сессионной неделе,
– сказала Мошенец.
Она объяснила, по решению комитета законопроект готов к рассмотрению во втором чтении. Чем скорее, как сказала нардепка, начнет работать конкурсная комиссия, тем быстрее появится новый директор Национального антикоррупционного бюро расследований.
Для того, чтобы не было коллапса в антикоррупционной системе, должны уже сейчас (после принятия законопроекта, подписания и когда он станет законом) стартовать, чтобы новый директор НАБУ, по крайней мере, потенциально уже имел возможность принять участие в конкурсе.
Изменения в законе о НАБУ
- Украина выполнила почти все условия Международного валютного фонда. Осталось только принять изменения в закон о НАБУ и Нацбанк.
- Рада 21 мая приняла за основу законопроект об изменении статуса НАБУ, согласно которому правительство сможет назначить нового главу юстиции.
- Документ может укрепить независимость НАБУ, но он все равно имеет недостатки.
"Слуга" Мошенец прокомментировала закон о НАБУ: смотрите видео