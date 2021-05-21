Об этом рассказал юрист Центра противодействия коррупции и член Автомайдана Вадим Валько. Он пояснил, что определение согласно Национальному антикоррупционному бюро центрального органа исполнительной власти со специальным статусом – это правильное направление.

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Вадим Валько разъяснил, что изменение статуса НАБУ происходит именно из-за решения Конституционного Суда, который фактически сказал, что в Украине власть делится на законодательную, исполнительную и судебную, а государственный орган не относится ни к одной из них, поэтому нужно было внести соответствующие изменения.

В законопроекте, проголосованном в первом чтении, есть отдельная норма, определяющая, что изменение статуса НАБУ из государственного правоохранительного – не требует реорганизаций, ликвидаций, или переводов работников, сказал юрист.

"НАБУ будет работать в штатном режиме, детективы будут продолжать расследование и здесь никаких юридических рисков для уголовных производств нет", – сказал эксперт.

Недостатки закона о статусе НАБУ

Однако в принятом законопроекте таки есть 2 существенных недостатка, которые однозначно нужно изменить ко второму чтению, подчеркнул Вадим Валько.

Первый – это политическое увольнение действующего руководителя НАБУ, то есть с момента, когда выберут нового руководителя – Артема Сытника будет уволено, хотя в законе такого основания нет. Фактически следующий руководитель НАБУ будет понимать, что его законом народные депутаты могут в любой момент уволить.

– это политическое увольнение действующего руководителя НАБУ, то есть с момента, когда выберут нового руководителя – Артема Сытника будет уволено, хотя в законе такого основания нет. Фактически следующий руководитель НАБУ будет понимать, что его законом народные депутаты могут в любой момент уволить. Второй недостаток – это голосование конкурсных комиссий. Сейчас фактически 3 предназначенных Кабмином члена конкурсных комиссий будут иметь голос и смогут заблокировать любого кандидата.

По словам Вадима Валька, пока есть блокирующий голос как у трех членов от Кабмина, так и у трех членов, которых назначили по предложению международных экспертов.

Проблема в том, что Артема Сытника фактически увольняют по политическим причинам, и второе – это то, что сегодня власть фактически может заблокировать любого неудобного кандидата,

– отметил Валько.

Юрист Центра противодействия коррупции объяснил, если соответствующие нормы поправить ко второму чтению и сделать так, чтобы недостатков не было, то фактически закон очень сильный – укрепляет независимость НАБУ и решает проблему после решения КСУ.

Справка. Конституционный Суд в августе 2021 года признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Вадим Валько назвал недостатки закона о статусе НАБУ: смотрите видео