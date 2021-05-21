Про це розповів юрист Центру протидії корупції та член Автомайдану Вадим Валько. Він пояснив, що визначення за Національним антикорупційним бюро центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом – це правильний напрямок.

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Вадим Валько роз'яснив, що зміна статусу НАБУ відбувається саме через рішення Конституційного Суду, який фактично сказав, що в Україні влада ділиться на законодавчу, виконавчу й судову, а державний правоохоронний орган не відноситься до жодної з них, тому потрібно було внести відповідні зміни.

В законопроєкті, проголосованому в першому читанні, є окрема норма, яка визначає, що зміна статусу НАБУ з державного правоохоронного – не потребує реорганізацій, ліквідацій, чи переведень працівників, сказав юрист.

"НАБУ буде працювати в штатному режимі, детективи продовжуватимуть розслідування і тут жодних юридичних ризиків для кримінальних проваджень немає", – сказав експерт.

Недоліки закону щодо статусу НАБУ

Проте прийнятий законопроєкт таки має 2 суттєвих недоліки, які однозначно потрібно змінити до другого читання, наголосив Вадим Валько.

Перший – це політичне звільнення чинного керівника НАБУ, тобто з моменту коли оберуть нового керівника – Артема Ситника буде звільнено, хоча в законі такої підстави немає. Фактично наступний керівник НАБУ буде розуміти, що його законом народні депутати можуть в будь-який момент звільнити.

– це політичне звільнення чинного керівника НАБУ, тобто з моменту коли оберуть нового керівника – Артема Ситника буде звільнено, хоча в законі такої підстави немає. Фактично наступний керівник НАБУ буде розуміти, що його законом народні депутати можуть в будь-який момент звільнити. Другий недолік – це голосування конкурсних комісій. Наразі фактично 3 призначених Кабміном члени конкурсних комісій матимуть голос і зможуть заблокувати будь-якого кандидата.

За словами Вадима Валька, наразі є блокуючий голос як у трьох членів від Кабміну, так і в трьох членів, яких призначили за пропозицією міжнародних експертів.

Проблема в тому, що Артема Ситника фактично звільняють за політичними причинами, і друге – це те, що сьогодні влада фактично може заблокувати будь-якого незручного кандидата,

– зазначив Валько.

Юрист Центру протидії корупції пояснив, якщо відповідні норми поправити до другого читання і зробити так, щоб недоліків не було, то фактично закон дуже сильний – зміцнює незалежність НАБУ та розв'язує проблему після рішення КСУ.

Вадим Валько назвав недоліку закону щодо статусу НАБУ: дивіться відео