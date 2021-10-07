Там нарешті завершили обговорювати правки. Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

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За її словами, комітет вирішив ухвалили всі правки. Відповідний законопроєкт вже повинен бути у Верховній Раді.

Після опрацювання секретаріатом, я очікую його на наступному сесійному тижні,

– сказала Мошенець.

Вона пояснила, за рішенням комітету законопроєкт готовий до розгляду у другому читанні. Чим скоріше, як сказала нардепка, почне працювати конкурсна комісія, тим швидше з'явиться новий директор Національного антикорупційного бюро розслідувань.

Нагадаємо! В Артема Ситника у квітні 2022 року закінчується термін повноважень. Водночас він не матиме змоги балотуватись на другий термін.

Для того, щоб не було колапсу в антикорупційній системі, маємо вже зараз (після ухвалення законопроєкту, підписання і коли він стане законом) стартувати, щоб новий директор НАБУ, принаймні, потенційно вже мав змогу взяти участь у конкурсі. Олена Мошенець Народна депутатка від "Слуги народу"

Зміни в законі про НАБУ

Україна виконала майже всі умови Міжнародного валютного фонду. Залишилось тільки ухвалити зміни в закон про НАБУ та Нацбанк.

Рада 21 травня схвалила за основу законопроєкт щодо зміни статусу НАБУ, відповідно до якого уряд зможе призначити нового голову юстиції.

Документ може зміцнити незалежність НАБУ, але він все одно має недоліки.

"Слуга" Мошенець прокоментувала закон про НАБУ: дивіться відео