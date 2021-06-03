Людей пытают, а ответственности нет: почему важно наказывать за военные преступления

Идет восьмой год войны с Россией и украинское законодательство может получить правовые инструменты для наказания военных преступников. 20 мая Верховная Рада проголосовала во втором чтении за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

Почему этот закон важен?

Сейчас украинское законодательство фактически не приспособлено к наказаниям за международные преступления. В 2016 году "Центр гражданских свобод", деятельность которого направлена ​​на поддержку демократического развития и соблюдения прав человека в Украине и странах постсоветского пространства, создал рабочую группу из экспертов по международному гуманитарному праву, адвокатов и правозащитников, которые разработали проект закона.

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Глава центра Александра Матвийчук рассказывает, что с началом оккупации Россией Крыма и началом войны на Востоке Украины правозащитники начали документировать военные преступления. Основным спросом среди военных преступлений была практика похищения, пытки, сексуальное насилие, внесудебные расстрелы, незаконные удержания на Донбассе, а также политические преследования, сфабрикованные уголовные дела и приговоры на 20 и более лет на оккупированном полуострове Крым.

По словам Матвийчук, главной проблемой остается "безнаказанность" за совершенные преступления. На некоторые из них, говорит эксперт, Украина не может повлиять, так как часть территории – оккупирована. Поэтому там нельзя провести никакие следственные действия, собрать доказательства, или арестовать человека.

Политики любят выступать с заявлениями о том, что преступления против человечности, военные преступления, совершенные в результате российской агрессии, будут наказаны. Но, видимо, они мало знают о том, что до принятия этого законопроекта в нашем Уголовном Кодексе даже ответственности за преступления против человечности не было. Просто их не было,

– говорит Матвийчук.

Глава "Центра гражданских свобод" отмечает, что у национального суда и следствия не было инструментария, который должен наказывать за военные преступления и за преступления против человечности. В частности, из-за отсутствия состава соответствующего преступления в Уголовном кодексе Украины (далее – УК) как основания уголовной ответственности. Также в УК еще не было такой статьи как "преступления против человечности".

Недавно Украина отмечала годовщину депортации крымских татар. Это преступление против человечности, которое не имеет срока давности. В независимой Украине следовало бы провести суд и вынести в результате состязательного процесса судебное решение. Это будет победа в истории над сталинскими репрессиями. И это важно для потомков, выживших после этой депортации,

– добавляет эксперт.

Международные преступления не имеют срока давности

Этот закон должен адаптировать украинское законодательство так, чтобы подобные преступления расценивали и расследовали, как международные. Также он поможет правоохранителям привлекать к ответственности за преступления на оккупированных территориях, например за насильственное исчезновение, принуждение воевать в вооруженных силах РФ, использование "живых щитов", изнасилование в любой форме, вербовку детей, захват заложников (захват с целью шантажа) , косвенное перемещение, торговлю людьми и рабство, пытки, массовые нападения на гражданское население, археологические раскопки на временно оккупированных территориях.

Александра Матвийчук добавляет, что военные преступления, которые были выписаны в УК, применить на практике было очень сложно или невозможно. "Я должен сказать, что, открыв наш Единый реестр судебных решений, увидите, что на пальцах одной руки можно посчитать вынесенные местами приговоры. Вот такая странная ситуация, преступления есть, а ответственности за них нет. В УК есть статья, которая имеет определенное ссылки. То есть, там было написано "запрещено совершать такие или такие действия, определенные международным правом", – объясняет она.

На практике, когда следователь в руки берет эту статью, что он должен написать в квалификации? Статью "Женевской" или "Гаагской конвенции"? В Украине почти нет таких следователей, которые оперируют такими статьями. Также это не наша правовая традиция, потому что если в Кодексе нет статьи, значит нет состава преступления,

– добавила эксперт.

Глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук / Фото – фейсбук Александры Матвийчук

Матвийчук говорит, что в течение российско-украинской войны дела открывали не по военным преступлениям, а по военно-уголовным. Однако, именно международные преступления не имеют срока давности.

Сейчас кого-то нельзя привлечь к ответственности, но история свидетельствует, что авторитарные режимы падают, ситуации меняются, войны прекращаются и преступники оказываются перед судом. Мы видели много примеров в разных странах, как это происходило,

– отмечает эксперт.

Кроме того, общеуголовные преступления подлежат амнистии, то есть полному или частичному освобождению от уголовной ответственности и наказания лиц, их совершивших. Решение об амнистии осуществляется главой государства или высшим представительным органом власти.

Мы сейчас в таком сложном процессе "Минских переговоров", где Россия "выкручивает руки" Украине и требует различные геополитические уступки. Например, вопрос амнистии. Застраховаться, чтобы амнистировать военных преступников нельзя было, как раз можно правильно квалифицировав эти дела. Потому что существует международный императив, что военные преступники не могут быть амнистированы,

– говорит Матвийчук.

По словам эксперта, этот закон дает сигнал людям на оккупированной территории, которые совершали и совершают преступления, что безнаказанными они не останутся и рано или поздно могут понести ответственность.

30 суток в подвале так называемой "ЛНР"

Евгений Шляхтин провел в плену боевиков так называемой "ЛНР" 30 суток за проукраинскую позицию. Мужчина рассказывает, что сам родом из Луганщины. В 2014 году, когда началась так называемая "русская весна", был организатором патриотических мероприятий. После того, как Луганск оккупировали, к Евгению Шляхтину пришло шесть боевиков так называемой "ЛНР". Шляхтин отмечает, что те лица, которые совершали преступления против человечности должны быть наказаны и нести ответственность.

Это было помещение без окон и каких-то человеческих условий для пребывания там. Я подвергся пыткам. В первую ночь пребываний в камеру пришли пьяные боевики и просто начали добивать дубинками до смерти. Ударили по голове так сильно, что я даже потерял сознание. Когда били, я голову прикрывал руками, у меня было 6 переломов. Это было очень трудно и больно. С этими переломами и гематомами ничего нельзя было сделать. Никакой медицинской помощи, конечно, не предоставлялось,

– вспоминает Евгений Шляхтин.

Евгений Шляхтин был в плену боевиков / Фото – фейсбук Евгения Шляхтина

29 августа мужчину вызвали на допрос и заставили под дулом автомата написать заявление, что он не имеет к пророссийским боевикам претензий. Затем вернули паспорт и освободили. "Мне повезло, что я выжил и не остался с инвалидностью, но многим, к сожалению, так и не удалось. Я хочу, чтобы действительно люди, которые совершали такие тяжкие преступления рано или поздно были привлечены к ответственности. Потому, что преступления против человечности не имеют срока давности", – рассказал он.

Были открыты уголовные производства относительно моего похищения вооруженными формированиями и велись следственные действия, но, кроме показаний, кто совершал эти преступления мы ничего сделать не можем. Я предоставил воспоминания и информацию, которой я владел. Но не могут наказать их, потому что они находятся на оккупированной территории,

– добавил Шляхтин.

Инструмент в борьбе против России

Народный депутат, один из инициаторов законопроекта Андрей Осадчук рассказывает, что уголовное законодательство Украины не было адаптировано к открытой войне.

7 лет у нас возникали юридические вопросы о том, как описывать войну с точки зрения расследований уголовных преступлений прежде всего участников боевых действий врага. Особенно, когда речь идет о том, что преступления совершались на украинской территории. Основная задача – это то, чтобы Украина могла эффективно преследовать военных преступников, которые совершали преступления на территории Украины,

– доказывает Осадчук.

Политик отмечает, что этот закон должен помочь Украине защищаться в международных судах.

Международные правовые процессы уже начались. Нам точно известно, что страна-агрессор работает с этими вопросами очень активно, очень хорошо в этом разбирается и уделяет этому большое внимание. Украина в этом контексте очень сильно отстает. Поэтому главной целью является обеспечить максимальную подготовку Украины к слушаниям в Международном суде, в том числе, чтобы мы могли соревноваться с россиянами,

– говорит народный депутат.

Народный депутат, один из инициаторов законопроекта Андрей Осадчук / Фото из фейсбука Андрея Осадчука

27 апреля 2021 года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла также закон, который упрощает процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения лиц, совершивших преступления и скрывающихся от правосудия за пределами Украины или на оккупированных территориях. По словам Андрея Осадчука, это позволит избежать необходимости обеспечить физическую явку подсудимого в суд, ведь из-за различных факторов это фактически невозможно.

Но это является основным путем для международных судов, потому что нам надо предоставлять доказательства, что не просто какие-то люди совершали какие-то абстрактные преступления. В международных судах, если мы хотим обвинить РФ, надо говорить о конкретных фактах преступлений, которые установлены украинскими судами. И эти законы должны помочь в этом,

– объясняет политик.

Народный депутат отмечает, что этот закон может помочь наказать отдельных преступников. А также в главной геополитической стратегической цели – привлечь Россию как страну-агрессора к ответственности в международных судах.

Что изменится в украинском законодательстве?

введение уголовной ответственности для военных командиров, людей, которые фактически действуют как командиры, и других начальников за любое преступление, совершенное их подчиненным лицом, если они знали (или могли знать) о совершении/намерении совершить преступление;

военные преступления не имеют срока давности. Это означает, что наказать за них можно и через 50 лет;

предусматривается введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть такого действия законодательства об уголовной ответственности, не связанной с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства. Кроме того, виновное лицо должно находиться на территории Украины и не может быть выдано иностранному государству или международному судебному учреждению для привлечения к уголовной ответственности;

меняется минимальный предел наказания за публичные призывы к акту агрессии или вооруженному конфликту немеждународного характера;

прописывается наказание за военные преступления против человечности, личности, собственности, против гуманитарных операций, подвижных и неподвижных ценностей, зданий и центров, находящихся под защитой международного гуманитарного права;

Относительно преступлений, которые до принятия этих норм расследовались по общеуголовным статьям может быть изменение квалификации на соответствующие виды преступлений против человечности с более жесткими правовыми последствиями.

По каким статьям в Украине судили до этого?

Есть четыре преступления, которые считаются самыми тяжелыми: военная агрессия, геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В Украине уголовной ответственности за них нет. Вследствие постановления Верховной Рады в 2015 году Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений России и сепаратистов за время агрессии. Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем UIF Виктория Мозговая говорит, что Украина должна обеспечить отчет доказательств преступления против человечности. Для того, чтобы это сделать, надо было внести изменения в Уголовный Кодекс.

"Их нет и с 2014 года ни по одному событию мы не можем собрать доказательств вообще. Например, на оккупированных территориях пытали наших военнопленных и наше гражданское население. Частично мы можем это квалифицировать, как военное преступление, но это дополнительно надо квалифицировать как преступление против человечности", – объясняет Мозговая.

Военные пытки – это когда ты пытаешь с целью мести, запугивания, дискриминации. А когда ты просто пытаешь, ибо тебе это нравится, – это преступление против человечности. Когда мы не можем доказать, что человек пытал из-за мести, мы не можем осудить человека за пытки,

– рассказывает Мозговая.

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем UIF Виктория Мозговая / Фото из Украинского института будущего

По словам эксперта, чтобы собрать любую информацию и доказательства, сначала надо открыть производство и задокументировать определенную статью Уголовного кодекса.

Мы этого не можем сделать, потому что у нас нет такой статьи. У нас потеря доказательств с 2014 года идет колоссальная. Все, что Украина может делать – это квалифицировать преступление по сходным статьям в УК. Однако, недостатком этого процесса есть сроки давности и совершенно другая мера наказания,

– добавила эксперт.

Что такое преступления против человечности и военные преступления?