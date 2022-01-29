Детали от конгрессменов

Рассмотрение законопроекта затянется на время. Об этом заявил конгрессмен-демократ Ами Бера на брифинге в Киеве.

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Я думаю, что это не пройдет через Палату представителей достаточно быстро и в координации с Сенатом. Мы хотим предоставить президенту Байдену и его администрации полноту власти и все инструменты, чтобы правительство Украины получило ресурсы, необходимые для защиты,

– сказал Бера.

В то же время, демократ Дэвид Сисиллин отметил, что есть четко прописанные стандарты для вступления в Альянс. Решения будут принимать только его члены и государства, желающие вступить.

"Владимир Путин или кто-либо другой не будет диктовать членам НАТО, кто может вступить, а кто нет, и в какое время это произойдет", – подчеркнул конгрессмен.

Что известно о законопроекте "НАТО Плюс" для Украины

Ранее СМИ сообщили, что группа конгрессменов от Республиканской партии хочет внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украину страной "НАТО Плюс". Это позволит существенно увеличить военную помощь, а также инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Циническое заявление Германии об Украине и НАТО

Министр иностранных дел Германии Аннабела Бербок заявила, что сейчас "членство Украины в НАТО не ко времени". Это, мол, все понимают, даже Россия.

Она подчеркнула, что "расширение НАТО на восток вообще не происходит". Украине же, мол, следует думать о выполнении минских договоренностей, чтобы наступил мир.

Обратите внимание! Ранее Россия обратилась к НАТО с требованием отказаться от обещания принять Украину и Грузию в свой состав. Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг ответил, что это нарушает принцип открытости. Поэтому "двери НАТО будут открыты" для нашего государства.

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