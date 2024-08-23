В УПЦ МП отреагировали на принятие закона о запрете и заявили, что в Украинской православной церкви якобы нет приставки МП. Вероятно, некоторые храмы убирают эту аббревиатуру, не меняя взгляды внутри. Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович рассказала 24 Каналу, что РПЦ до сих пор считает УПЦ своей частью.

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Споры вокруг запрета УПЦ МП

По мнению Людмилы Филипович, все противоречия и протесты, которые возникают вокруг принятия закона о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, которые связаны с Московским патриархатом, свидетельствует, что настало время, когда стоит изменить взгляд на деятельность русской православной россии на территории нашего государства.

Прошло то время, когда УПЦ МП была неприкосновенной и фактически главной церковью в Украине, сохраняя свои связи с русской православной церковью,

– сказала она.

Религиовед подчеркнула, что очень важно, чтобы управление УПЦ правильно доносило своим верующим законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины. Там в основном говорится не об имущественных проблемах, а о мировоззрении и осознании того, что российская церковь в нашей стране способствует имперским намерениям Владимира Путина.

"Духовной матерью для украинцев является не московская церковь, а Вселенский патриархат. Московские священники Украинской православной церкви отказываются отпевать наших воинов. Неужели это призыв подчиниться и принять несправедливый мир? Ведь российская армия стремится уничтожить весь украинский народ", – подчеркнула Филиппович.