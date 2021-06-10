Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что обойти законопроект о деолигархизации можно очень легко и быстро. Все потому, что олигарху не обязательно участвовать в политике.

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Олигархи контролируют отдельных депутатов

По словам Казанского, в Украине из олигархов только Петр Порошенко является депутатом. Зато Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук не принадлежат ни к одной политической партии.

Как отметил Казанский, они контролируют отдельных депутатов, однако доказать это будет очень трудно.

Вся эта история, закон об олигархах, это – популизм. Я не представляю, как он может работать,

– отметил журналист.

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