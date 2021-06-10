Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что обойти законопроект о деолигархизации можно очень легко и быстро. Все потому, что олигарху не обязательно участвовать в политике.
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Олигархи контролируют отдельных депутатов
По словам Казанского, в Украине из олигархов только Петр Порошенко является депутатом. Зато Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук не принадлежат ни к одной политической партии.
Как отметил Казанский, они контролируют отдельных депутатов, однако доказать это будет очень трудно.
Вся эта история, закон об олигархах, это – популизм. Я не представляю, как он может работать,
– отметил журналист.
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Казанский рассказал о законопроекте против олигархов: смотрите видео
Законопроект об олигархах: что известно
- Владимир Зеленский в апреле во время заседания СНБО инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине. Документ 3 июня передали на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Вопрос о том, вносить ли человека в реестр олигархов, будет решать Совет национальной безопасности и обороны.
- Нардеп Евгения Кравчук рассказала, что к закону об олигархах предложат не менее 7 дополнительных документов.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на законопроект свидетельствует о том, что для многих из них он является "неудобным".