Кроме самого факта контакта, чиновники должны будут указывать и содержание разговора.

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Последствия для репутации из-за таких контактов будут негативные

Например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер. Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные,

– пояснил Малюська.

Чиновник подчеркнул, что более всего рассчитывает на политический эффект. Мол, участники общения могут указать не ту тему разговора, но важен сам факт контакта.

Важен сам факт контакта с олигархом, – министр

Малюська надеется, что в настоящее время нарушения этих требований быстро проявятся в публичной сфере и будут иметь последствия.

За каждым топ-чиновником есть какие-то уголовные производства, которые имеют основания или иногда нет. С вероятностью 90% в этом кабинете ведется прослушивание – какие-то негласные следственные (розыскные) действия. Так у каждого топ-чиновника,

– добавил Малюська.

Поэтому, отметил министр, встречи с олигархами будут отражены в материалах уголовного производства. За многими ведут физическое наблюдение.

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Важно! Об инициативе относительно законопроекта о статусе олигархов сообщил президент Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания СНБО. Как подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, положения документа нравятся далеко не всем. Зеленский заявил, что если в парламенте законопроект саботируют, он готов к тому, чтобы вынести вопрос на всеукраинский референдум.