Кроме самого факта контакта, чиновники должны будут указывать и содержание разговора.
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Последствия для репутации из-за таких контактов будут негативные
Например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер. Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные,
– пояснил Малюська.
Чиновник подчеркнул, что более всего рассчитывает на политический эффект. Мол, участники общения могут указать не ту тему разговора, но важен сам факт контакта.
Важен сам факт контакта с олигархом, – министр
Малюська надеется, что в настоящее время нарушения этих требований быстро проявятся в публичной сфере и будут иметь последствия.
За каждым топ-чиновником есть какие-то уголовные производства, которые имеют основания или иногда нет. С вероятностью 90% в этом кабинете ведется прослушивание – какие-то негласные следственные (розыскные) действия. Так у каждого топ-чиновника,
– добавил Малюська.
Поэтому, отметил министр, встречи с олигархами будут отражены в материалах уголовного производства. За многими ведут физическое наблюдение.
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