Про це міністр повідомив в інтерв'ю. Окрім самого факту контакту, чиновники повинні будуть зазначати і зміст розмови.

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Наслідки для репутації через такі контакти будуть негативні

Наприклад, умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участі ФК Шахтар. Ну, навряд чи хтось із суспільства в це повірить. І політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні, – пояснив Малюська.

Урядовець наголосив, що понад все розраховує на політичний ефект. Мовляв, учасники спілкування можуть вказати не ту тему розмови, проте важливий сам факт контакту.

Важливий сам факт контакту з олігархом, – міністр

Малюська сподівається, що в теперішній час порушення цих вимог швидко проявляться у публічній сфері і матимуть наслідки.

За кожним топчиновником є якісь кримінальні провадження, які мають підстави чи інколи ні. З імовірністю 90% у цьому кабінеті ведеться прослуховування — якісь негласні слідчі (розшукові) дії. Так у кожного топчиновника,

– додав Малюська.

Отож, наголосив міністр, зустріч з олігархами будуть відображені у матеріалах кримінального провадження. За багатьма ведуть фізичне спостереження.

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