Закон об олигархах сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, – Саакян

В законопроекте относительно олигархов кроется ряд конфликтов интересов. К тому же документ предусматривает предоставление еще больших полномочий Совету национальной безопасности и обороны.

Ведь этот орган будет контролировать создание реестра олигархов. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, этот проект закона вряд ли будет принят. Впрочем, если депутаты примут такое решение, маловероятно, что документ заработает должным образом.

Этот законопроект сконцентрировал большую власть в руках СНБО, которая будет решать, кто является олигархом. А здесь уже могут быть определенные элементы избирательности,

– подчеркнул он.

Политолог считает, что стоит рассматривать законопроект не столько как реальную инициативу по его принятию, а как переговорную позицию Банковой относительно других олигархов. Мол, таким образом были просто засвидетельствованы позиции, а теперь будут продолжаться определенные "притирки":

до какой конструкции дойдут в борьбе с олигархами;

что останется в таких инициативах офису Президента;

кто действительно будет попадать под действие закона.

Он добавил, согласно тем положениям, прописанным в законе, в реестр могут попасть не только те фамилии, которые все время звучат в информационном пространстве. Но и те, о ком люди слышат крайне редко.

Уничтожать олигархат надо не в борьбе с конкретными фамилиями, – Саакян

Олег Саакян отметил, органы следствия могут показать, как активы приходили к олигархам, кто принимает решения. Но это точно нельзя сделать в режиме СНБО.

"Если мы создаем нормативно-правовую базу и идем через закон, то тогда будет сложнее признавать через судебный порядок кого-то олигархом. Потому что может быть наступление на свободы и права человека. Впрочем, без этого любые способы будут политико-правовым решением", – пояснил он.

По его мнению, стоит сконцентрироваться на создании нормальной действующей системы. И уничтожать олигархат через уничтожение условий для его существования, а не в борьбе с конкретными фамилиями.

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Политолог предположил, что рассмотрение этого законопроекта в Раде будет проваленным. Впрочем, если все же его удастся принять в первом чтении, то он будет похоронен между первым и вторым чтением. На это есть 3 причины:

влияние олигархов очень серьезное;

политические элиты понимают полноценно риски этого законопроекта в целом для политического процесса;

нет такого единства внутри самих "слуг", чтобы можно было монопольно "продавить" такое решение.

Олег Саакян назвал риски принятия закона об олигархах: видео