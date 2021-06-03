Адже цей орган контролюватиме створення реєстру олігархів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

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За його словами, цей проєкт закону навряд чи буде прийнятий. Втім, якщо депутати ухвалять таке рішення, малоймовірно, що документ запрацює належним чином.

Цей законопроєкт сконцентровує більшу владу в руках РНБО, яка буде вирішувати, хто є олігархом. А тут вже можуть бути певні елементи вибірковості,

– підкреслив він.

Політолог вважає, що варто розглядати законопроєкт не стільки як реальну ініціативу з його прийняття, а як перемовну позицію Банкової щодо інших олігархів. Мовляв, у такий спосіб були просто засвідчені позиції, а тепер триватимуть певні "притирання":

до якої конструкції дійдуть у боротьбі з олігархами;

що залишиться в таких ініціативах Офісу Президента;

хто справді потраплятиме під дію закону.

Він додав, згідно з тими положеннями, прописаними в законі, в реєстр можуть потрапити не тільки ті прізвища, які весь час лунають в інформаційному просторі. Але й ті, про кого люди чують вкрай рідко.