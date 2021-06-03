Адже цей орган контролюватиме створення реєстру олігархів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.
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За його словами, цей проєкт закону навряд чи буде прийнятий. Втім, якщо депутати ухвалять таке рішення, малоймовірно, що документ запрацює належним чином.
Цей законопроєкт сконцентровує більшу владу в руках РНБО, яка буде вирішувати, хто є олігархом. А тут вже можуть бути певні елементи вибірковості,
– підкреслив він.
Політолог вважає, що варто розглядати законопроєкт не стільки як реальну ініціативу з його прийняття, а як перемовну позицію Банкової щодо інших олігархів. Мовляв, у такий спосіб були просто засвідчені позиції, а тепер триватимуть певні "притирання":
- до якої конструкції дійдуть у боротьбі з олігархами;
- що залишиться в таких ініціативах Офісу Президента;
- хто справді потраплятиме під дію закону.
Він додав, згідно з тими положеннями, прописаними в законі, в реєстр можуть потрапити не тільки ті прізвища, які весь час лунають в інформаційному просторі. Але й ті, про кого люди чують вкрай рідко.
Знищувати олігархат треба не в боротьбі з конкретними прізвищами, – Саакян
Олег Саакян зазначив, органи слідства можуть показати, як активи приходили до олігархів, хто приймає рішення. Але це точно не можна зробити в режимі РНБО.
"Якщо ми створюємо нормативно-правову базу і йдемо через закон, то тоді буде складніше визнавати через судовий порядок когось олігархом. Тому що може бути наступ на свободи та права людини. Втім без цього будь-які способи будуть політико-правовим рішенням", – пояснив він.
На його думку, варто сконцентруватися на створенні нормальної чинної системи. І знищувати олігархат через знищення умов для його існування, а не в боротьбі з конкретними прізвищами.
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Політолог припустив, що розгляд цього законопроєкту в Раді буде проваленим. Втім, якщо все ж його вдасться прийняти в першому читанні, то він буде похований між першим і другим читанням. На це є 3 причини:
- вплив олігархів дуже серйозний;
- політичні еліти розуміють повноцінно ризики цього законопроєкту в цілому для політичного процесу;
- немає такої єдності всередині самих "слуг", щоб можна було монопольно "продавити" таке рішення.
Олег Саакян назвав ризики прийняття закону про олігархів: відео