Этого требует и Венецианская комиссия и послы "Большой семерки". Однако мнения парламентариев по этому поводу разделились. Что еще обсуждают в Раде – читайте далее.
Внимание Конец покупке судов и шантажированию государства, – в ОП назвали преимущества закона об олигархах
Законопроект о деолигархизации
Больше всего в кулуарах Верховной Рады 3 июня обсуждают законопроект об олигархах. Накануне его текст появился на сайте парламента. Впрочем, многие депутаты его критикуют. В частности, говорят, что он некачественно прописан.
В то же время в монобольшинстве признают: неизвестно, поддержат ли документ.
Что известно о борьбе с олигархами в Украине?
Президент Зеленский еще в апреле во время заседания СНБО инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха. По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов.
Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.
Е-декларирование
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников. Соответствующее решение уже одобрили на заседании.
"Если наврали в декларации и вдруг "забыли" задекларировать яхту или дом в Италии, будут привлекать к ответственности", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Что происходит в Верховной Раде 3 июня 2021 года: смотрите видео 24 канала