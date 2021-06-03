Цього вимагає і Венеціанська комісія й посли "Великої сімки". Однак думки парламентарів із цього приводу розділились. Що ще обговорюють у Раді – читайте далі.
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Законопроєкт про деолігархізацію
Найбільше в кулуарах Верховної Ради 3 червня обговорюють законопроєкт про олігархів. Напередодні його текст з'явився на сайті парламенту. Втім, багато депутатів його критикують. Зокрема, кажуть, що він неякісно прописаний.
Водночас у монобільшості визнають: невідомо, чи документ підтримають.
Що відомо про боротьбу з олігархами в Україні?Президент Зеленський ще у квітні під час засідання РНБО ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха. За словами Зеленського, цей документ є одним із пріоритетів.
Його завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоби не допустити їхнього впливу на економіку України.
Е-декларування
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників. Відповідне рішення вже схвалили на засіданні.
"Якщо збрехали в декларації й раптом "забули" задекларувати яхту чи будинок в Італії, притягуватимуть до відповідальності", – зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
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