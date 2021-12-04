В ходе встречи обсудили и другие вопросы. В частности, о ситуации на границах и проведении в Украине реформ.
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Ермак прокомментировал закон об олигархах
Глава ОП отметил, что в Украине закон об ограничении влияния олигархов не направлен против какой-либо фамилии.
Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа.
– заявил он.
Ермак заверил, что никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права.
Ситуация на границах
Глава Офиса Президента также рассказал послам, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.
Ермак проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий. Кроме того, он упомянул о напряжении вокруг государственных границ Украины.
Чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь на разных уровнях в связи с возможной эскалацией со стороны России.
Руководитель ОП и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.
Вопросы реформ в Украине
Стороны также подняли вопросы
- принятия закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины;
- проведения конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- о ходе судебной реформы, относительно которой отметили значительный прогресс.
Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский заинтересован в доведении этих процессов до результата, которого ожидают украинское общество и иностранные партнеры.
Закон об олигархах: что известно
В конце сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно ему, критерии для признания человека олигархом такие:
- значительное влияние на СМИ;
- активное участие в политической жизни;
- он должен быть конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, и в течение года поддерживать или усиливать такое положение;
- должен иметь подтвержденную стоимость активов (более 2 миллиардов 270 миллионов гривен).
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