Під час зустрічі обговорили й інші питання. Зокрема, про ситуацію на кордонах та проведення в Україні реформ.

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Єрмак прокоментував закон про олігархів

Глава ОП зазначив, що в Україні закон про обмеження впливу олігархів не спрямований проти будь-якого прізвища.

Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа,

– заявив він.

Єрмак запевнив, що ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права.

Ситуація на кордонах

Очільник Офісу Президента також розповів послам, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні. За його словами, також є спротив реформам з боку старої системи.

Єрмак поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій. Крім того, він згадав про напругу навколо державних кордонів України.

Посадовець подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу на різних рівнях у зв'язку з можливою ескалацією зі сторони Росії.

Керівник ОП й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками щодо порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Питання реформ в Україні

Сторони також порушили питання

ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України;

проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

перебігу судової реформи, щодо якої відзначили значний прогрес.

Єрмак наголосив, що Володимир Зеленський зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери.

Закон про олігархів: що відомо

Наприкінці вересня Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Відповідно до нього, критеріями для визнання людини олігархом є

значний вплив на ЗМІ;

активна участь у політичному житті;

він повинен бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище;

має мати підтверджену вартість активів (більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

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