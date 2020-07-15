Уже осенью или даже ранее Верховная Рада может изменить закон об особом статусе Донбасса. Дело в том, что необходимо ввести в документ текст формулы Штайнмайера, который Верховная Рада согласовала в 2019 году.

Рада может изменить закон об особом статусе Донбасса: что известно

Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе минской ТКГ, председатель комитета Рады по правовой политике Андрей Костин. По его словам, особых разногласий на переговорах этот вопрос не вызывает, дело лишь в небольших технических нюансах, передает РБК-Украина.

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Костин добавляет, что эти правки украинский парламент сможет рассмотреть на осенней сессии или даже раньше, если будет собираться на внеочередное заседание во время каникул.

Одновременно он подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса на временной основе вступает в силу после проведения там выборов.

Основное о реинтеграции Донбасса

В 2014 году Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок документа составлял 3 года, но в 2017-м парламент дважды продлевал действие закона на год. Впоследствии, уже при новой власти, 31 декабря 2019 года, его действие продлили еще на год – до 2020 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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В октябре 2019-го президент Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера. Он будет предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого на оккупированном Донбассе можно будет провести выборы.