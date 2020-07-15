Вже восени або навіть раніше Верховна Рада може змінити закон про особливий статус Донбасу. Річ у тім, що необхідно ввести в документ текст формули Штайнмаєра, який Верховна Рада погодила у 2019 році.

Рада може змінити закон про особливий статус Донбасу: що відомо

Про це розповів представник України в політичній підгрупі мінської ТКГ, голова комітету Ради з правової політики Андрій Костін. За його словами, особливих розбіжностей на переговорах це питання не викликає, справа лише в невеликих технічних нюансах, передає РБК-Україна.

Зверніть увагу Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги

Костін додає, що ці правки український парламент зможе розглянути на осінній сесії або навіть раніше, якщо буде збиратися на позачергові засідання під час канікул.

Водночас він наголосив, що закон про особливий статус Донбасу на тимчасовій основі набуває чинності після проведення там виборів.

Основне про реінтеграцію Донбасу

У 2014 році Україна ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Термін документу становив 3 роки, але у 2017-му парламент двічі продовжував дію закону на рік. Згодом, вже за нової влади, 31 грудня 2019 року, його дію продовжили ще на рік – до 2020 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Цікаво Закон про особливий статус Донбасу: що насправді обговорювали в Мінську

У жовтні 2019-го президент Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра. Передбачатиме він виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього на окупованому Донбасі можна буде провести вибори.