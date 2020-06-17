Недавно глава Офиса Президента Андрей Ермак в комментарии СМИ якобы заявил, что есть новый проект закона об особом статусе Донбасса и его уже якобы обсуждают с украинскими представителями оккупированных территорий. На самом же деле эта информация не соответствует действительности.

О закон относительно особого статуса Донбасса говорится

Как убеждает, украинский представитель оккупированных территорий в минской ТКГ журналист Сергей Гармаш, Ермак говорил не о новом, а о первом законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера". Об этом Гармаш написал в фейсбуке.

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Первый – это первый из трех, которые вообще должны обсуждать в соответствии с Комплексом мер Минских переговоров на ТКГ: закон "об особом статусе", закон об амнистии, закон о специальных выборах,

– отметил он.

Гармаш добавляет, что во время прошлого заседания политической подгруппы ТК действительно обсуждали поправки к этому документу 2014 года. И там действительно говорится о формуле Штайнмайера. А согласно последней, этот закон вступает в силу после проведения выборов и признания их со стороны ОБСЕ демократическими и прозрачными способ.

В то же время Киев заявляет, что сами выборы могут состояться только при условии:

стабильного прекращения огня,

контроля Украины над своей границей,

вывода с территории оккупированного Донбасса незаконных вооруженных формирований и иностранных войск.

Если этих условий будет придерживаться Россия, то Украина действительно готова провести выборы уже 25 октября и ввести в действие пресловутую Формулу.

Почему Украина не может принять новый закон

Гармаш считает, если бы был какой-то новый законопроект, то нет никакого смысла обсуждать на ТКГ поправки к старому. Тем более, что и в старый та сторона вносит такие поправки, которые Украина считает нецелесообразными. Кроме того, именно на этот закон идет ссылка в Комплексе мер Минских соглашений.

Представитель Украины отметил, уже хотя бы поэтому Украина не может принять новый закон. А может только продлить или не продлить действие старого и внести в него некоторые поправки, взятые обязательства во время нормандской встречи в Париже.



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"В целом, я уверен, что никакого глобально нового закона "об особом статусе" просто нет. Главы Офиса Президента неправильно поняли. По крайней мере, мы на ТКГ такое точно не обсуждали", – подытожил Сергей Гармаш.

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Главное о Минских соглашениях

Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;

Меморандум о выполнении положений Протокола;

Комплекс мер по выполнению Минского протокола.

Хотя минские соглашения и разделяют на "первое" и "второе", официально существует лишь Протокол, который содержит ряд договоренностей, и Комплекс мер по их выполнению.

Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они – не ратифицированы Верховной Радой Украины как международно-правовые договоры.

11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мер по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2"). Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола

Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.

Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.

Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.

Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Некоторые поправки в Минские соглашения уже вносили. Например, о разведении сил и "формулу Штайнмайера", которую 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.