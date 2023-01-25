Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. В карточке говорится, что закон поступил в Верховную Раду за подписью президента. Поэтому он официально вступил в силу.
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Президент подписал закон об ужесточении ответственности для военных
Железняк 24 января сообщил, что Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих.
Почти через 1,5 месяца Президент подписал скандальный закон №8271 об усилении ответственности военных. Не голосовал за него в целом,
– отметил нардеп.
Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений, среди которых:
- неповиновение,
- неисполнение приказа,
- угрозы или насилие в отношении начальника,
- самовольное оставление воинской части,
- дезертирство,
- самопроизвольное оставление поля боя.
Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения
Подписать закон просил Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обращался к Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении ответственности для военных.
Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов,
– подчеркнул Залужный.
По его словам, в мирное время решать подобную проблему можно было более мягким путём. Однако во время войны нужны "быстрые и действенные решения".
"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", – объяснил главнокомандующий.
Он считает, что это и является ключевым – обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей.