Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. В карточке говорится, что закон поступил в Верховную Раду за подписью президента. Поэтому он официально вступил в силу.

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Президент подписал закон об ужесточении ответственности для военных

Железняк 24 января сообщил, что Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих.

Почти через 1,5 месяца Президент подписал скандальный закон №8271 об усилении ответственности военных. Не голосовал за него в целом,

– отметил нардеп.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений, среди которых:

неповиновение,

неисполнение приказа,

угрозы или насилие в отношении начальника,

самовольное оставление воинской части,

дезертирство,

самопроизвольное оставление поля боя.

Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения

Обратите внимание! 13 декабря Верховная Рада приняла документ в целом. Через 2 дня обнародовали петицию с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект. Через сутки она набрала необходимы 25 тысяч голосов.

Подписать закон просил Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обращался к Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении ответственности для военных.

Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов,

– подчеркнул Залужный.

По его словам, в мирное время решать подобную проблему можно было более мягким путём. Однако во время войны нужны "быстрые и действенные решения".

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", – объяснил главнокомандующий.

Он считает, что это и является ключевым – обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей.