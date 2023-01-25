Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк. У картці мовиться, що закон надійшов до Верховної Ради за підписом президента. Тож він офіційно набув чинності.

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Президент підписав закон про посилення відповідальності для військових

Железняк 24 січня повідомив, що Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців.

Майже через 1,5 місяця, Президент підписав скандальний закон №8271 щодо посилення відповідальності військових. Не голосував за нього в цілому,

– зазначив нардеп.

Документ передбачає внесення відповідних змін у Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти. Зокрема, судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів, серед яких:

непокора,

невиконання наказу,

погрози або насильство щодо начальника,

самовільне залишення військової частини,

дезертирство,

самовільне залишення поля бою.

Також зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення

Зверніть увагу! 13 грудня Верховна Рада ухвалила документ в цілому. Через 2 дні оприлюднили петицію з проханням до Зеленського ветувати законопроєкт. За добу вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Підписати закон просив Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звертався до Зеленського з проханням підписати закон про посилення відповідальності для військових.

Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань,

– наголосив Залужний.

За його словами, у мирний час розв'язувати подібну проблему можна було більш м'яким шляхом. Проте під час війни потрібні "швидкі та дієві рішення".

"Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", – пояснив головнокомандувач.

Він вважає, що це і є ключовим – оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей.