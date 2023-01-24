Ввечері 24 січня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Про що говорив президент пише 24 Канал.
Цікаво Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА
Зеленський розповів про розмову з Макроном
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та успіхи на міжнародній арені. Також він повідомив, що ввів у дію ще одне рішення РНБО.
Ввечері 24 січня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Про що говорив президент пише 24 Канал.
Цікаво Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА