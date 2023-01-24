Вечером 24 января Владимир Зеленский традиционно обратился к украинским. О чем говорил президент, пишет 24 Канал.

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Зеленский рассказал о разговоре с Макроном

Президент рассказал, что сегодня продлился украинский дипломатический марафон. Есть новые и конкретные результаты для обороны нашего государства. по словам Зеленского, они очень важны.

Провел сегодня продолжительные переговоры с Президентом Франции Макроном. Много тем. Благодарю господина президента за готовность усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский,

– заметил глава государства.

Также он поблагодарил Францию и лично Макрона:

за очень нужные решения для усиления украинской артиллерии,

за соответствующее лидерство в рамках антивоенной коалиции.

Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия", – отметил президент.

По его словам, значит, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и не допустить новых преступных действий оккупантов настолько, насколько возможно.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", – заявил Зеленский.

Он добавил, что уже есть:

пакет поддержки от Финляндии, в частности оборонной,

готовность усиливать санкции против России и присоединиться к украинским дипломатическим инициативам,

видение того, как можно с пользой для обеих стран использовать этот год для сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических институтов.

"То есть сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам нашего дипломатического марафона позволил существенно усилить украинскую защиту. Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились. Очень детально обсудил сегодня пункты нашей формулы мира – то, что может быть сделано вместе с Францией то, что может быть сделано вместе с Финляндией», – рассказал глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы европейское лидерство в этих дипломатических усилиях было ощутимым. И сегодня, в частности, в разговоре с Макроном, Зеленский был рад услышать его лидерские инициативы.

"Благодарю также Финляндию за видение роли этого государства в обеспечении нашей общей безопасности согласно формуле мира", – отметил он.

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Президент наградил украинских военных

Зеленский рассказал, что сегодня он подписал несколько указов о награждении наградами защитников и защитниц нашего государства.

Сегодня отмечается День внешней разведки. Сегодня я специально отметил наградами работников разведки. Конечно, фамилии и конкретные основания для этого награждения называть публично не могу, но это за то, что позволяет нашему государству видеть и понимать больше. И я хочу поздравить всех наших разведчиков – тех, кто расширяет возможности Украины и существенно уменьшает возможности врага. Благодарю вас за службу!

– заявил президент.

Кроме того, он подписал указы о награждении государственными наградами бойцов украинской армии, в частности:

93-й отдельной механизированной бригады за личную особую храбрость и героизм

Национальной гвардии, в том числе 3-й и 4-й бригад оперативного назначения Нацгвардии.

"Благодарю силу и стойкость каждому нашему воину и каждой семье таких воинов! Отметил наградами сегодня и бойцов Воздушных сил за очень нужную результативность. Бойцов территориальной обороны – за героизм и образцово эффективное выполнение боевых задач. Такие указы для меня – всегда особая" – заметил глава государства.

Также Зеленский подписал еще один важный указ. Столица Литвы, Вильнюс, начинает отмечать 700-летие основания.

"Все это время истории наших народов тесно переплетены. И у нас действительно общая судьба нашей свободы: чем больше защищен один народ, тем больше защищен и другой. Возможно, сейчас это понимается наиболее четко, чем когда-либо в нашей истории", – отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда будет благодарна:

Литве и ее президенту Гитанасу Науседе,

всем литовским лидерам,

всем литовским семьям, воспринявшим российскую агрессию против Украины как нападение и на их свободу.

"Которые помогают нам защищать наше общее будущее в свободной и мирной Европе. Сегодня я подписал указ о присвоении Вильнюсу почетного знака отличия "Город-спаситель" за все, что было сделано и городом, и Литвой в целом для помощи нам в борьбе против российского террора. Я спасибо каждому и каждому, кто воюет и работает, чтобы защитить свободу! Я благодарю всех, кто помогает!" – подчеркнул глава государства.

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Глава государства о танках и кадровых изменениях

Зеленский отметил, что сейчас много говорят о современных танках, в которых нуждается Украина и о том, как можно восполнить этот дефицит.

Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти или пятнадцати танках. Потребность больше. Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает,

– заявил президент.

Однако, по его словам, дискуссии следует завершать решениями о реальном усилении украинской обороны против террористов.

"Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня общество увидело очередные кадровые решения, подчеркнув слово "очередные".

"Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел в действие еще одно решение СНБО. Детали – впоследствии. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.