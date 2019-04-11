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      Закон о государственном языке: повлияют ли выборы на его утверждение

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      Депутаты снова не успели принять закон о государственном языке. Рассмотрение этого документа уже побило все рекорды. Ведь даже изменения в Уголовный, Гражданский и Административный кодексы, где было почти четыре тысячи правок, рассмотрели быстрее.

      Правки к законопроекту "О государственном языке" нардепы рассматривают уже три пленарные недели. Всего к нему написали более двух тысяч замечаний. После закрытия заседания 11 апреля их осталось примерно 200.

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      Вряд ли 12 апреля они продолжат работу над ним. В целом большинство правок подали депутаты "Оппозиционного блока", которые вообще против его принятия.

      Что заявляли нардепы

      28 февраля, в день, когда законопроект начали рассматривать, депутаты уверяли: в первый тур справятся. Мол, это необходимо действующему президенту, поскольку язык – один из его предвыборных лозунгов. И скоро состоится уже второй тур президентских выборов, а депутаты до сих пор не справились с этим заданием.

      Депутаты надеются, что законопроект таки будет принят, независимо от результатов выборов. Ведь оба кандидата высказались за сохранение статуса сохранения украинского языка как государственного.

      Относительно языков национальных меньшинств, за которые так волновались бывшие регионалы – парламентарии за пол года должны разработать отдельный законопроект по их использованию.

      Что предусматривает законопроект

      Основная цель законопроекта – урегулировать использование государственного языка во всех сферах публичной жизни государства. Согласно ему, в стране появится уполномоченный, к которому можно обратиться, если ваши права нарушены.

      По умолчанию в заведениях к клиенту должны обратиться на украинском, дальше язык определяет он сам. За повторные нарушения закона заведения будут платить штраф.

      Закон про державну мову
      За нарушение закона придется платить штраф

      Публичные мероприятия должны происходить на украинском языке, на нем должны показывать фильмы и сериалы, а первичная страница любого сайта тоже должна быть государственной.

      Кроме этого, госслужащие перед первым поступлением на работу должны сдать экзамен по украинскому языку. А государство же обязуется помогать по изучению украинского языка всем, кто этого хочет.

      Есть люди, которые вообще против сохранения статуса украинского языка как государственного. Поэтому большинство тех, кто подает правки, хотят затянуть процесс, чтобы закон не был принят вообще,
      – пояснил Николай Княжицкий, председатель профильного комитета парламента.

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      11 апреля
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Новости Украины языковый вопрос Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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