Закон про державну мову: чи вплинуть вибори на його затвердження

Депутати знову не встигли ухвалити закон про державну мову. Розгляд цього документу вже побив всі рекорди. Адже навіть зміни до Кримінального, Цивільного та Адміністративного кодексів, де було майже чотири тисячі правок, розглянули швидше.

Правки до законопроекту "Про державну мову" нардепи розглядають вже три пленарні тижні. Всього до нього написали понад дві тисячі зауважень. Після закриття засідання 11 квітня їх залишилось приблизно 200.

Читайте також: Гройсман розповів, чи піде у відставку до виборів Ради

Навряд чи 12 квітня вони продовжать роботу над ним. Загалом більшість правок подали депутати "Опозиційного блоку", які взагалі проти його ухвалення.

Що заявляли нардепи

28 лютого, в день, коли законопроект почали розглядати, депутати запевняли: до першого туру впораються. Мовляв, це необхідно чинному президенту, оскільки мова – одне з його передвиборчих гасел. Та скоро відбудеться вже другий тур президентських виборів, а депутати й досі не впоралися з цим завданням.

Депутати сподіваються, що законопроект таки буде ухвалено, незалежно від результатів виборів. Адже обидва кандидати висловилися за збереження статусу збереження української мови як державної.

Щодо мов національних менших, за які так хвилювалися колишні регіонали – парламентарі за пів року мають розробити окремий законопроект щодо їх використання.

Що передбачає законопроект

Оновна мета законопроекту – врегулювати використання державної мови в усіх сферах публічного життя держави. Згідно з ним, в країні з'явиться уповноважений, до якого можна звернутись, якщо ваші права порушено.

За замовчуванням в закладах до клієнта мають звернутись українською, далі мову визначає він сам. За повторні порушення закону заклади платитимуть штраф.



За порушення закону доведеться платити штраф

Публічні заходи мають відбувати українською мовою, нею мають показувати фільми та серіали, а первинна сторінка будь-якого сайту теж має бути державною.

Крім цього, держслужбовці перед першим вступом на роботу повинні скласти іспит з української мови. А держава ж зобов'язується допомагати з вивчення української мови всім, хто цього хоче.

Є люди, які взагалі проти збереження статусу української мови як державної. Тому більшість тих, хто подає правки, хочуть затягнути процес, щоб закон не було прийнято взагалі,

– пояснив Микола Княжицький, голова профільного комітету парламенту.