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      Закон о языке доработают по рекомендациям Венецианской комиссии

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      Ткаченко просит Минкульт доработать закон о языке / radiosvoboda.org

      Руководство Минкульта должно подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии (Европейской комиссии) относительно закона Украины о государственном языке. Ранее комиссия призвала приостановить действие положений "языкового закона", которые касаются национальных меньшинств.

      Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко попросил подготовить предложения уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову и руководителя подкомитета по вопросам информполитики гуманитарного комитета Никиту Потураева, пишет "Интерфакс-Украина".

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      "Если надо, мы соберем рабочую встречу по этому вопросу, обсудить, каким образом нужно реагировать, если надо, поговорить с членами Венецианской комиссии и спросить у них, что они имели в виду", – сказал он.

      Что известно о Венецианской комиссии

      Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

      Что решила Венецианская комиссия относительно "языкового закона" в Украине

      Эксперты комиссии считают, что Украина не смогла достичь надлежащего баланса между содействием украинскому языку и защитой языковых прав национальных меньшинств.

      Согласно выводам комиссии "вопрос языковой политики в Украине сейчас чрезвычайно сложный, деликатный и чрезмерно политизированный". В частности из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

      Больше о критике комиссии – здесь.

      Что предлагает Венецианская комиссия

      Как можно быстрее разработать необходимый закон "в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами", а сейчас временно приостановить действие положений "языкового закона", касающихся национальных меньшинств.

      Комиссия еще рекомендует исключить из закона о языке "дискриминационные, положения о языках, которые не являются языками коренных народов Украины или официальных языках стран-членов ЕС".

      Обратите внимание: В Венгрии заявили, что в Украине слишком "много" украинского языка

      Как отреагировали в Украине

      Языковая омбудсмен Татьяна Монахова заявляла, что не планирует инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементации (воплощения).

      Однако отмечала, что Украина будет прислушиваться к решению Венецианской комиссии и воплотит "часть рекомендаций по закону о государственном языке".

      Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва.

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мову
      Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинский язык языковый вопрос Александр Ткаченко Министерство культуры, молодежи и спорта Украина – Россия Законодательство Європейськая комисия
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