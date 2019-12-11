Закон о языке доработают по рекомендациям Венецианской комиссии

Руководство Минкульта должно подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии (Европейской комиссии) относительно закона Украины о государственном языке. Ранее комиссия призвала приостановить действие положений "языкового закона", которые касаются национальных меньшинств.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко попросил подготовить предложения уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову и руководителя подкомитета по вопросам информполитики гуманитарного комитета Никиту Потураева, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Если надо, мы соберем рабочую встречу по этому вопросу, обсудить, каким образом нужно реагировать, если надо, поговорить с членами Венецианской комиссии и спросить у них, что они имели в виду", – сказал он.

Что известно о Венецианской комиссии

Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

Что решила Венецианская комиссия относительно "языкового закона" в Украине

Эксперты комиссии считают, что Украина не смогла достичь надлежащего баланса между содействием украинскому языку и защитой языковых прав национальных меньшинств.

Согласно выводам комиссии "вопрос языковой политики в Украине сейчас чрезвычайно сложный, деликатный и чрезмерно политизированный". В частности из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Больше о критике комиссии – здесь.

Что предлагает Венецианская комиссия

Как можно быстрее разработать необходимый закон "в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами", а сейчас временно приостановить действие положений "языкового закона", касающихся национальных меньшинств.

Комиссия еще рекомендует исключить из закона о языке "дискриминационные, положения о языках, которые не являются языками коренных народов Украины или официальных языках стран-членов ЕС".

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Как отреагировали в Украине

Языковая омбудсмен Татьяна Монахова заявляла, что не планирует инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементации (воплощения).

Однако отмечала, что Украина будет прислушиваться к решению Венецианской комиссии и воплотит "часть рекомендаций по закону о государственном языке".

Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва.



Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала