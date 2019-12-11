Закон про мову доопрацюють за рекомендаціями Венеційської комісії

Керівництво Мінкульту має підготувати пропозиції за рекомендаціями Венеціанської комісії (Європейської комісії) щодо закону України про державну мову. Раніше комісія закликала призупинити дію положень "мовного закону", які стосуються національних меншин.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко попросив підготувати пропозиції уповноважену з захисту державної мови Тетяну Монахову і керівника підкомітету з питань інформполітики гуманітарного комітету Микиту Потураєва, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Якщо треба, ми зберемо робочу зустріч із цього питання, обговорити, яким чином треба реагувати, якщо треба, поговорити з членами Венеціанської комісії й запитати у них, що вони мали на увазі", – сказав він.

Що відомо про Венеційську комісію

Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.

Що вирішила Венеційська комісія щодо "мовного закону" в Україні

Експерти комісії вважають, що Україна не спромоглася досягти належного балансу між сприянням українській мові та захистом мовних прав національних менших.

Відповідно до висновків комісії "питання мовної політики в Україні нині є надзвичайно складним, делікатним і надмірно політизованим". Зокрема через російську агресію на Донбасі і в Криму.

Більше про критику комісії – тут.

Що пропонує Венеційська комісія

Якнайшвидше розробити необхідний закон "у співпраці з усіма зацікавленими сторонами", а зараз тимчасово призупинити дію положень "мовного закону", які стосуються національних меншин.

Комісія ще рекомендує виключити із закону про мову "дискримінаційні, положення щодо мов, які не є мовами корінних народів України чи офіційними мовами країн-членів ЄС".

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Як відреагували в Україні

Мовна омбудсменка Тетяна Монахова заявляла, що не планує ініціювати переписування закону про державну мову або відкладання його імплементацію (втілення).

Однак наголошувала, що Україна буде дослухатися до рішення Венеційської комісії і втілить "частину рекомендацій щодо закону про державну мови".

Закон про функціонування української мови як державної навесні 2019 року схвалила Верховна Рада 8-го скликання.



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу