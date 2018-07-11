Закон "Об ОСАГО" поднимет на новый уровень взаимодействие страховщиков и автовладельцев

Новую редакцию законопроекта № 3670-д в первом чтении планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады в четверг, 12 июля.

МТСБУ (объединения страховщиков, работающих в сегменте ОСАГО) обратилось с открытым письмом к депутатам, призвав их оперативно рассмотреть и принять этот законопроект. Участники рынка и депутаты-члены профильного комитета ВР по финансам и банковской деятельности уже неоднократно заявляли об острой необходимости реформирования сферы ОСАГО и высокой социальной значимости нового законопроекта.

Андрей Перетяжко, вице-Президент компании "АХА Страхование", член Президиума МТСБУ, выразил позицию рынка по вопросу принятия нового законопроекта:

"В новом законе есть ряд норм, которые принципиально изменят качество взаимодействия между страховщиком и страхователем. В первую очередь, я бы хотел выделить введение обязательного прямого урегулирования, когда пострадавший сможет получать выплату непосредственно в своей страховой компании, а не в компании виновника ДТП. Система прямого урегулирования на добровольных началах работает уже больше полтора года, и отлично себя зарекомендовала, поскольку страховщик заинтересован в качественном выполнении обязательств перед клиентом, который заключил с ним договор. Достаточно отметить, что срок выплат в рамках прямого урегулирования практически вдвое короче, чем в среднем по рынку. Принятие нового закона позволит сделать возможным прямое урегулирование не только для клиентов 18 компаний, которые сейчас участвуют в ней, но и для всех автовладельцев.

Также очень важно, что новая редакция закона создает полноценный законодательный фундамент работы системы "электронный полис". Украинские автовладельцы получили возможность заключать договоры ОСАГО в электронном виде с 7 февраля 2018 года и приобретено уже почти 25 000 полисов. Нормы нового закона создают базу для дальнейшей диджитализации всей области моторного страхования дают возможность страховщикам предлагать клиентам современные и востребованные технологические решения".

В новой редакции закона заложен ряд положений, которые приблизят стандарты страховой защиты украинцев до европейского уровня. Законом предусмотрено постепенное повышение страховых лимитов (максимальных сумм выплат пострадавшим) до размеров, предусмотренных Евродирективой. В частности, когда закон будет принят, уже с 1 января 2020 года максимальная сумма страховой выплаты составит 1 млн грн на каждого потерпевшего, и в дальнейшем суммы страхового возмещения будут увеличиваться до 8 млн грн до 2025 года.

Нормы нового закона отменяют болезненное для многих пострадавших в ДТП правило выплаты компенсации материального ущерба "с учетом износа автомобиля": согласно новой редакции закона, размер страховой выплаты будет полностью покрывать стоимость ремонта автомобиля. Сократятся и сроки выплаты страхового возмещения, и вводится дополнительная ответственность страховщика за несвоевременную выплату.

Кроме того, новый законопроект предусматривает возможность делать выплаты из фондов МТСБУ по обязательствам компаний, которые ушли с рынка, не дожидаясь завершения официальной процедуры их банкротства. Это существенно ускорит получения страхового возмещения пострадавшими в ДТП, и повысит доверие автовладельцев к страхованию.